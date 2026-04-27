Ученые сломали камень возрастом 445 миллионов лет и обнаружили там "нечто"

Ученые просветили рентгеном кусочек древней породы размером с половину рисового зернышка и обнаружили там 20 микроскопических окаменелостей, представляющих восемь различных видов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ecoportal.net, один из них совершенно новый для науки.

Породу нашли в Сычуаньском бассейне в Китае, собрали в 2018 году и датировали 445 миллионами лет назад – накануне массового вымирания в позднем ордовике, второго по масштабу вымирания за последние полмиллиарда лет.

При этом осколок содержал 20 окаменелостей, представляющих восемь видов, пять родов, четыре семейства и три отряда.

Организмы, сохранившиеся внутри, – это радиолярии – одноклеточные планктонные организмы, которые строят сложные раковины из кремнезема. Они встречаются в океанах, дрейфуют у поверхности и опускаются на морское дно после смерти. Найти их целыми в возрасте 445 миллионов лет – уже необычно. Но найти такое количество, такое разнообразие, в такой небольшой выборке – это поистине уникальный случай.

При этом один из восьми видов ранее никогда не был описан. Исследователи назвали его Haplotaeniatum wufengensis, добавив новую ветвь к генеалогическому древу семейства радиолярий.

На протяжении большей части истории микропалеонтологии изучение ископаемых, заключенных в породе, означало разрушение породы. Стандартный подход включает растворение окружающего материала кислотой – эффективный, но необратимый процесс, не всегда успешный с такими маленькими или хрупкими образцами. Все, что повреждено в процессе, исчезает навсегда.

