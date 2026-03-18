#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Наука и технологии

Жизнь на Марсе пошла не по плану: что показал эксперимент

Освоение Марса, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 21:32 Фото: freepik
Освоение Марса может оказаться куда более приземленной задачей, чем кажется на первый взгляд, сообщает Zakon.kz.

Космический инженер Марат Айрапетян сравнил жизнь на будущих марсианских базах с освоением целины в советское время. В беседе с ТАСС эксперт рассказал, что изоляционные эксперименты, имитирующие жизнь на Красной планете, выявили неожиданные трудности, и речь вовсе не о науке.

"Самым большим открытием стало множество бытовых проблем, то есть постоянно что-то происходило: электричество отключится, что-то с водой случится. Может показаться, что освоение Марса – сугубо научная задача, но на самом деле это реальные бытовые проблемы. Как ездили в Советском Союзе целину осваивать – на самом деле примерно что-то похожее", – отметил Айрапетян.

Эксперименты проходили в 2024 и 2025 годах. В это время группы космонавтов жили в условиях полной изоляции, выполняя задания и поддерживая связь с Центром управления полетами.

Из-за имитации расстояния до Марса сигнал между базой и Землей шел с задержкой, около 10 минут в одну сторону. В таких условиях часть задач координировал искусственный интеллект.

Особенно масштабным стал второй эксперимент: он стал первой в мире попыткой смоделировать целое марсианское поселение.

"Был эксперимент с 17 базами по всему миру, чтобы имитировать целое поселение на Марсе. То есть был главный центр управления, у каждой базы был свой центр, и постоянно происходило такое взаимодействие. Так, нужно было построить определенную систему, чтобы все между собой общались", – добавил инженер.

По словам Айрапетяна, такие проекты наглядно показывают, что главные вызовы освоения Марса – это не только технологии, но и повседневная жизнь людей в экстремальных условиях.

Ранее мы сообщали, что в России появился ИИ для выявления метастазов рака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Асель Аукешева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: