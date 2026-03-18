Жизнь на Марсе пошла не по плану: что показал эксперимент

Освоение Марса может оказаться куда более приземленной задачей, чем кажется на первый взгляд.

Космический инженер Марат Айрапетян сравнил жизнь на будущих марсианских базах с освоением целины в советское время. В беседе с ТАСС эксперт рассказал, что изоляционные эксперименты, имитирующие жизнь на Красной планете, выявили неожиданные трудности, и речь вовсе не о науке.

"Самым большим открытием стало множество бытовых проблем, то есть постоянно что-то происходило: электричество отключится, что-то с водой случится. Может показаться, что освоение Марса – сугубо научная задача, но на самом деле это реальные бытовые проблемы. Как ездили в Советском Союзе целину осваивать – на самом деле примерно что-то похожее", – отметил Айрапетян.

Эксперименты проходили в 2024 и 2025 годах. В это время группы космонавтов жили в условиях полной изоляции, выполняя задания и поддерживая связь с Центром управления полетами.

Из-за имитации расстояния до Марса сигнал между базой и Землей шел с задержкой, около 10 минут в одну сторону. В таких условиях часть задач координировал искусственный интеллект.

Особенно масштабным стал второй эксперимент: он стал первой в мире попыткой смоделировать целое марсианское поселение.

"Был эксперимент с 17 базами по всему миру, чтобы имитировать целое поселение на Марсе. То есть был главный центр управления, у каждой базы был свой центр, и постоянно происходило такое взаимодействие. Так, нужно было построить определенную систему, чтобы все между собой общались", – добавил инженер.

По словам Айрапетяна, такие проекты наглядно показывают, что главные вызовы освоения Марса – это не только технологии, но и повседневная жизнь людей в экстремальных условиях.

