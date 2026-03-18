#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Наука и технологии

В России появился ИИ для выявления метастазов рака

профилактика и лечение онкологии, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 21:10 Фото: freepik
Российские ученые создали систему искусственного интеллекта, которая автоматически выявляет метастазы колоректального рака в лимфатических узлах, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, новая технология работает в два этапа. Сначала алгоритм анализирует цифровой препарат и выделяет подозрительные участки, а затем проводит более глубокое исследование, точно обозначая границы опухолевых клеток. Для удобства врачей система накладывает на изображение полупрозрачную маску, позволяя быстро сосредоточиться на потенциально опасных зонах.

"Технология не заменяет врача, а выступает инструментом поддержки принятия решений. В перспективе подобные решения могут быть интегрированы в цифровые рабочие места патоморфологов, что позволит снизить риск пропуска мелких очагов и повысить стандартизацию онкологической диагностики", – заключили в вузе.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
