Наука и технологии

Ученые узнали, как добывать золото прямо на свалках

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 07:12 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Предприятия ежегодно перерабатывают тысячи тонн электронных отходов, демонтируя устаревшие устройства, такие как сломанные ноутбуки. В выброшенных материнских платах скрываются мельчайшие следы ценных металлов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, внутри плотной схемы устаревших ноутбуков или серверов находятся тонкие дорожки из золота, меди и других проводящих элементов, которые когда-то передавали электронные сигналы. Извлечение этих металлов становится затруднительным, когда устройства отслуживают свой срок.

Большинство предприятий по переработке измельчают оборудование и используют высокую температуру или сильнодействующие химические вещества для отделения металлов от пластика и стекловолокна.

Когда исследователи из ETH Zurich начали изучать выброшенную электронику, собранную из местных сточных вод, они искали способ извлечения ценных металлов без использования токсичных промышленных процессов.

Исследователи собрали десятки выброшенных электронных устройств, чтобы проверить, может ли биологический материал выполнить ту же задачу более простым методом. Их внимание переключилось на сыворотку – жидкость, образующуюся в процессе производства сыра.

Процесс начинается с нагревания сывороточных белков в кислой среде. Эта обработка приводит к реорганизации белков в микроскопические волокна, называемые амилоидными фибриллами.

Эти чрезвычайно тонкие волокна естественным образом собираются в гелеобразную сеть, которую впоследствии можно высушить, превратив в пористую губку.

В результате образуется белковая губка, содержащая плотную сеть микроскопических волокон, создающих большую площадь поверхности. Такая структура позволяет губке эффективно взаимодействовать с растворенными ионами металлов в жидких растворах. Когда электронные компоненты преобразуются в богатую ионами смесь, губка действует как селективный фильтр.

Группа исследователей под руководством профессора Раффаэле Мецценги обнаружила, что сывороточные белки можно преобразовать в специализированный фильтр, способный извлекать драгоценные металлы из растворенных электронных компонентов.

Когда исследователи протестировали материал, используя отходы от выброшенной электроники, результаты наглядно продемонстрировали эффективность этой технологии.

После завершения процесса извлечения исследователи получили небольшой металлический самородок весом около 450 миллиграммов. Лабораторный анализ показал, что это 22-каратное золото с чистотой примерно 91%.

Исследователи также подсчитали, что стоимость извлеченного золота значительно превышает стоимость производства белкового материала.

Ранее мы писали о том, что египетские археологи озадачены тайной 80-тонного затонувшего маяка.

Аксинья Титова
