Дороже золота: ученые обнаружили новый металл, который может стать ценным

Драгоценные металлы, такие как палладий и платина, часто используются в качестве химических катализаторов, но, как следует из их названия, их добыча обходится дорого. Возможно, ученые только что нашли их более дешевую альтернативу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, драгоценные металлы, известные как металлы платиновой группы (МПГ), играют жизненно важную роль в качестве катализаторов химических реакций, но их трудно добывать, и это наносит вред окружающей среде.

Новое исследование направлено на создание альтернативы на основе алюминия путем расположения атомов алюминия в тримерной (или треугольной) структуре.

Предварительные результаты показывают, что этот новый тип алюминия – циклотриалюман – позволяет проводить такие реакции, как расщепление диводорода и образование этилена, и может превзойти переходные металлы по беспрецедентному уровню реакционной способности.

Это может сыграть роль в важном химическом процессе в производстве водородной энергии – и образование этилена, используемого в производстве пластмасс.

Изучив каталитические свойства этих новых типов алюминия, исследователи также обнаружили новые реакции, превосходящие возможности переходных металлов.

