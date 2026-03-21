Дороже золота: ученые обнаружили новый металл, который может стать ценным
Как пишет Popular Mechanics, драгоценные металлы, известные как металлы платиновой группы (МПГ), играют жизненно важную роль в качестве катализаторов химических реакций, но их трудно добывать, и это наносит вред окружающей среде.
Новое исследование направлено на создание альтернативы на основе алюминия путем расположения атомов алюминия в тримерной (или треугольной) структуре.
Предварительные результаты показывают, что этот новый тип алюминия – циклотриалюман – позволяет проводить такие реакции, как расщепление диводорода и образование этилена, и может превзойти переходные металлы по беспрецедентному уровню реакционной способности.
Это может сыграть роль в важном химическом процессе в производстве водородной энергии – и образование этилена, используемого в производстве пластмасс.
Изучив каталитические свойства этих новых типов алюминия, исследователи также обнаружили новые реакции, превосходящие возможности переходных металлов.
