Наука и технологии

Ученые зафиксировали необычное слияние черных дыр

черная дыра, космос, ученные, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 01:41 Фото: pixabay
Международная группа ученых рассказала о необычном наблюдении: слиянии двух черных дыр, которое могло сопровождаться вспышкой рентгеновского и гамма-излучения. Событие произошло на расстоянии примерно 4,2 млрд световых лет от Земли, сообщает Zakon.kz.

Гравитационные волны от столкновения зафиксировали детекторы LIGO–Virgo–KAGRA 25 ноября 2024 года. Спустя примерно 11 секунд в той же области неба была зарегистрирована вспышка высокоэнергетического излучения. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые считают вероятность случайного совпадения этих событий крайне низкой. Как правило, подобные слияния проходят без световых сигналов, поэтому наблюдение стало неожиданностью для научного сообщества.

"Столкновение могло произойти в аккреционном диске сверхмассивной черной дыры. В плотной среде образовавшийся объект мог начать активно поглощать вещество и сформировать джеты, вызвавшие излучение", – пояснил руководитель исследования Шу-Жуй Чжан из Университета науки и технологий Китая.

Исследователи отмечают, что данная гипотеза требует дальнейшей проверки и дополнительных наблюдений.

Ранее астронавты NASA Кристофер Уильямс и Джессика Меир провели выход в открытый космос с Международной космической станции.

Николай Ежелев
