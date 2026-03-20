Наука и технологии

Черная, как металл, проводит ток: ученые открыли четвертое состояние воды

Брызги, темнота, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 03:30 Фото: pexels
До сих пор человечеству было известно три состояния воды: жидкое, твердое и газообразное. Теперь ученые выяснили, что в глубинах лабораторий и на далеких планетах есть четвертое состояние воды, которое переписывает понимание науки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ресурс KÖPÖNYEG, эта уникальная форма может дать ответы на некоторые из самых загадочных явлений во Вселенной.

Выяснилось, что при встрече экстремального давления и температуры возникает четвертое состояние воды, которое не является ни жидкостью, ни обычным твердым льдом, а представляет собой особое вещество, ведущее себя как металл.

В состоянии, называемом суперионным льдом, атомы водорода свободно перемещаются в кислородной решетке. Эти особые процессы происходят во внутренних областях ледяных гигантов, таких как Нептун и Уран.

В таком состоянии вода черная, горячая и плотнее обычной воды. Интересно подумать, что пока мы проверяем прогноз погоды и наслаждаемся весенним солнцем, лед "горит" под огромным давлением на окружающих нас планетах.

Термин "четвертое состояние воды" чаще всего используется для обозначения суперионного льда, который представляет собой своего рода переход между кристаллической структурой и плазмоподобным состоянием.

Такие условия никогда не встречаются в природе на поверхности Земли. Так что в следующий раз, когда вы бросите кубик льда в напиток, помните: приложив совсем немного усилий, вы будете держать в руке электропроводящее, горячее, черное вещество.

Это открытие также может помочь в разработке новых типов батарей и систем хранения энергии.

Ранее на Марсе обнаружили черный камень, пропитанный древней водой.

Аксинья Титова
