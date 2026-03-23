Наука и технологии

15-метровое существо на глубине 6000 метров удивило ученых

Желатинообразное существо, идентифицированное как сифонофор, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 06:17 Фото: Science Magazine
Глубоководный робот, исследующий воды у берегов Австралии, заснял на видео призрачную ленту длиной около 15 метров, дрейфующую в полной темноте примерно в 6000 метрах ниже поверхности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcoNews, в последние месяцы СМИ в Испании, Португалии и Бразилии публиковали видеоролики, на которых запечатлено таинственное существо, скользящее в толще воды в Тихом океане.

Морские биологи, изучающие изображения, описывают организм длиной около 15 метров, зависший в темноте, словно свободная нить, и медленно сворачивающийся во время движения.

Желатинообразное существо, идентифицированное как сифонофор, является колониальным животным, а не одиночным организмом.

Эти кадры получены в ходе международных экспедиций, использующих дистанционно управляемые подводные аппараты для исследования крутых подводных каньонов у берегов Западной Австралии – того же региона, где в 2020 году исследователи из Океанографического института Шмидта обнаружили спиральную сифонофору, длина которой оценивается примерно в 45 метров.

В совокупности эти наблюдения позволяют предположить, что гигантские колонии мягкотелых существ могут быть гораздо более распространены в бездне, чем кто-либо предполагал, в той части планеты, которую мы почти не видели.

Это животное имеет длинные, узкие очертания и слабое внутреннее свечение, которые исследователи связывают с сифонофорами – группой колониальных хищников, родственных медузам и кораллам.

На таких глубинах давление более чем в шестьсот раз превышает давление на уровне моря, поэтому единственный способ запечатлеть подобные сцены – это использовать специализированных роботов, способных часами работать с подсветкой и камерами там, куда не могут добраться дайверы.

Ранее на дне Тихого океана засняли то, к чему ученые не были готовы.

Аксинья Титова
Жители Актау на берегу Каспия сняли на видео мертвых тюленей
21:32, 28 июня 2023
Жители Актау на берегу Каспия сняли на видео мертвых тюленей
Ученые пять лет слышали в глубинах океана странный голос: чей он
07:33, 03 марта 2026
Ученые пять лет слышали в глубинах океана странный голос: чей он
На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами
07:30, 25 сентября 2025
На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами
Первая ракетка мира вышла в 1/8 финала "тысячника" в Майами
05:45, Сегодня
Первая ракетка мира вышла в 1/8 финала "тысячника" в Майами
Команда вратаря сборной Казахстана одержала победу в матче североамериканской лиги ECHL
05:17, Сегодня
Команда вратаря сборной Казахстана одержала победу в матче североамериканской лиги ECHL
1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения
04:49, 23 марта 2026
1000-й гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения
Мёрфи высказался о поражении от Евлоева: Убедитесь, что Мовсар получит титульный бой
04:18, 23 марта 2026
Мёрфи высказался о поражении от Евлоева: Убедитесь, что Мовсар получит титульный бой
