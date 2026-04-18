Наука и технологии

В Китае ученые обнаружили гигантский лес на глубине 200 метров под землей

Фото: pexels
Группа исследователей пещер обнаружила скрытый лес глубоко внутри огромной карстовой воронки на юге Китая. На глубине более 180 метров незаметно развилась густая и величественная экосистема, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, провал грунта расположен недалеко от деревни Пинъэ в уезде Лее, районе, уже известном своим необычным рельефом.

В пресс-релизе правительства Гуанси отмечается, что это образование является одним из примерно 30 гигантских провалов, зарегистрированных в регионе, что делает его важным местом для геологических исследований.

Эти образования, известные как тянькэн или "небесные ямы", формируются, когда вода постепенно растворяет известняк под землей. Этот процесс может создавать обширные полости, которые в конечном итоге рушатся, образуя огромные ямы, подобные той, что исследована здесь.

Команда спустилась в карстовую воронку и обнаружила под землей растительность, густую и в значительной степени нетронутую. Исследователи признаются, что не удивились бы, узнав, что в этих пещерах обитают виды, которые до сих пор не были описаны или зарегистрированы наукой.

Больше всего бросаются в глаза древние деревья, некоторые из них достигают почти 40 метров в высоту. Ландшафт Китая помогает объяснить появление подобных образований. По оценкам НАСА, около 13% территории страны покрыто карстовыми образованиями.

Как сообщает ЮНЕСКО :

"На территории находится самая впечатляющая, научно значимая и репрезентативная серия карстовых форм рельефа Южного Китая, от высокогорных плато внутри страны до низменных равнин, и представляет собой лучший в мире пример влажного тропического и субтропического карста: один из величайших ландшафтов нашей планеты".

Ранее мы писали о том, что в тихом лесу в Польше сотни деревьев извиваются совершенно одинаково, образуя форму, которая не кажется случайной. Ученые пытаются выяснить, что на самом деле произошло с ними.

Аксинья Титова
Ученые разглядели в океане гигантскую дыру с загадочным содержимым
