На дне Тихого океана засняли то, к чему ученые не были готовы

Когда ученые устанавливают на морском дне скрытые камеры (подводные видеосистемы с приманкой), они готовы увидеть практически все. Но когда команда National Geographic Pristine Seas установила систему на рифе недалеко от острова Ниулакиты произошло нечто удивительное, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discover Wildlife, любопытный осьминог с силой дернул их утяжеленную камеру, сдвинув ее с места. Они поделились видео этой борьбы в Instagram.

Ученые используют грузы, чтобы удерживать свое фотооборудование на морском дне, но этот обитатель океана оказался достаточно сильным, чтобы сдвинуть его с места.

"На этих кадрах мы видим, как дневной осьминог (Octopus cyanea) тянет контейнер с приманкой подводного аппарата BRUVS к своему месту на ближайшем камне и начинает исследовать его своими щупальцами", – комментирует Крис Томпсон, морской эколог из National Geographic Pristine Seas.

Осьминоги невероятно умны и обладают особыми способами восприятия окружающего мира, например, с помощью химических сенсоров на своих щупальцах.

"Осьминоги охотятся, "пробуя на вкус" с помощью специальных рецепторов на присосках своих щупалец. Поэтому, как только осьминог захватывает контейнер, он начинает ощупывать его, пробует на вкус сардины внутри и пытается проникнуть внутрь", – говорит Томпсон.

Переместить камеру – задача не из легких. Эти подводные аппараты с камерами (BRUVS) утяжелены свинцовыми грузами на своих ножках и довольно тяжелые (около 10-15 кг), поэтому впечатляет, что осьминог может их переместить.

