Казахстан вошел в тройку лидеров по добыче вольфрама в мире

Казахстан вышел на третье место в мире по производству вольфрама. Наша страна попала в топ-3 после запуска Богутинского месторождения, запасы которого оценивают в 285 тыс. тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на республиканскую Ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.

По данным АГМП, освоение только одного Богутинского месторождения вывело Казахстан в число крупнейших поставщиков этого сырья в мире.

В прошлом году Казахстан впервые экспортировал за рубеж вольфрамовые руды и концентраты. Весь объем этого экспорта – 3,7 тыс. тонн – отправили в Китай. Сумма выручки составила 71 миллион долларов.

Если сопоставлять объем концентрата, отгруженного из Казахстана в 2025 году, с показателями других стран за 2024 год (за 2025-й отчитались пока не все), то наша республика обошла всех поставщиков, кроме КНДР. Данные по ней из-за закрытости страны оцениваются ITC на основе зеркальной статистики.

Факт, что Казахстан теперь занимает весомую долю на мировом рынке вольфрама, подтверждают сведения из разных источников. Так, по информации Геологической службы США (USGS) и китайского аналитического портала SunSirs, Казахстан по итогам 2025 года вошел в тройку стран по объему производства вольфрама, добыв 2,4 тыс. тонн в пересчете на чистый металл. Первое место занял Китай (67,0 тыс.), а второе – Вьетнам (3,0 тыс.).

Международные эксперты полагают, что в ближайшем будущем значимость Казахстана на мировом рынке вольфрама возрастет при поддержке американских инвесторов.

