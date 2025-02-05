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События

Казахстанский спецназ вошел в тройку лучших в мире

Казахстанский спецназ вошел в тройку лучших в мире, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 00:02 Фото: polisia.kz
В Дубае завершились престижные соревнования международного уровня SWAT Challenge, где приняли участие сотрудники спецподразделений силовых структур более 100 сильнейших команд из 80 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает МВД РК, участники в течение пяти дней проходили серьезные испытания: тактические, штурмовые и спасательные операции, освобождение заложников и преодоление полосы препятствий.

"Бойцы подразделения "Сункар" уверенно вели команду на протяжении всех этапов. По результатам общего зачета спецподразделение МВД РК завоевало "серебро", уступив команде Китая. В десятку лидеров также попали другие казахстанские команды силовиков – две команды КНБ (Arystan Team и SSN Aktau), Sardar (СГО) и Национальная гвардия МВД РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что результатам первого и третьего этапов турнира казахстанская команда "Сункар" заняла первые места. В результате – два "золота" и "серебро" в общем зачете.

"Сункаровцы" в этом году принимают участие во второй раз. Историческим событием стало участие женской команды "Томирис", представившей спецподразделения МВД Казахстана. Среди участниц – рекордсменка мира по конькобежному спорту, участница Олимпийских игр 2014 года, мастера спорта, многократные призеры соревнований различных уровней по силовым видам спорта.

Женщины достойно прошли все этапы, во многом не уступая соперникам-мужчинам. Среди женских команд казахстанская сборная поднялась на вторую ступеньку пьедестала.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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