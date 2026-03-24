Наука и технологии

На глубине 5112 метров в море нашли объекты, которые не должны быть там

Дно океана, водоросли, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 03:30 Фото: pexels
Ученые на глубине более пяти километров нашли поразительное количество человеческих отходов на самом дне Средиземного моря. Это место, которое когда-то считалось далеким от повседневного загрязнения, сообщает Zakon.kz.

Открытие сделали под руководством Мигеля Канальса из Университета Барселоны совместно с международной группой исследователей.

Во время экспедиции ученые насчитали 167 объектов на морском дне на глубине 5112 метров. Из них 148 четко идентифицировали как морской мусор, в основном пластик, стекло, металл и бумага.

Это одна из самых высоких концентраций мусора, когда-либо наблюдавшихся на таких глубинах. Место находится примерно в 60 километрах к западу от Пелопоннеса, внутри Греческой впадины, глубокой и относительно замкнутой структуры.

Фото: Marine Pollution Bulletin

Чтобы добраться туда, ученые использовали подводный аппарат Limiting Factor. Во время одного погружения аппарат провел 43 минуты у дна, преодолев около 650 метров и сделав снимки, которые показали, насколько широко распространены обломки.

Выяснилось, что некоторые легкие отходы, такие как пластик, попадают на дно с побережья. Некоторые виды пластика, такие как пакеты, дрейфуют чуть выше дна, пока не будут частично или полностью засыпаны или не распадутся на более мелкие фрагменты.

Такое загрязнение может негативно влиять на морскую жизнь.

Ранее на дне Тихого океана засняли то, к чему ученые не были готовы.

Аксинья Титова
