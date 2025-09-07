В Мертвом море зафиксировали "солевой снегопад"
Как пишет Daily galaxy, это явление проливает свет на один из самых редких природных процессов на Земле о том, как образуются огромные соляные отложения под поверхностью Земли.
В отличие от других гиперсоленых регионов, в Мертвом море активно образуются соляные гиганты – огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра. Эти массивные отложения также есть под Красным и Средиземным морями, но их образование давно прекратилось.
"Сегодня Мертвое море – единственное место в мире, где мы можем изучать механизм этих процессов", – пояснил Эккарт Мейбург из Калифорнийского университета.
Именно там ученые могут отслеживать динамику испарения, движение рассола и слоистость осадков в режиме реального времени.
Ученые отметили, что подобное явление может происходить зимой, но летние осадки довольно редки и были вызваны сложным взаимодействием температуры и солености. По мере того, как поверхностные воды становились теплее и соленее из-за интенсивного испарения, они начали охлаждаться и опускаться.
Одновременно с этим более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начали подниматься. Это вертикальное перемешивание привело к кристаллизации соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх соляного снега из более теплых вод.
