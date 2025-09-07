В Мертвом море зафиксировали "солевой снегопад"

Исследователи задокументировали в глубинах Мертвого моря поразительное проявление геологической активности, которое они назвали "соляным снегом", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily galaxy, это явление проливает свет на один из самых редких природных процессов на Земле о том, как образуются огромные соляные отложения под поверхностью Земли.

<br>

В отличие от других гиперсоленых регионов, в Мертвом море активно образуются соляные гиганты – огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра. Эти массивные отложения также есть под Красным и Средиземным морями, но их образование давно прекратилось.

"Сегодня Мертвое море – единственное место в мире, где мы можем изучать механизм этих процессов", – пояснил Эккарт Мейбург из Калифорнийского университета.

Именно там ученые могут отслеживать динамику испарения, движение рассола и слоистость осадков в режиме реального времени.

Ученые отметили, что подобное явление может происходить зимой, но летние осадки довольно редки и были вызваны сложным взаимодействием температуры и солености. По мере того, как поверхностные воды становились теплее и соленее из-за интенсивного испарения, они начали охлаждаться и опускаться.

Одновременно с этим более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начали подниматься. Это вертикальное перемешивание привело к кристаллизации соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх соляного снега из более теплых вод.

