500-летний корабль с сокровищами нашли под песками пустыни

В глубине запретной алмазной зоны Намибии единственный металлический прут привел к затонувшему кораблю, пропавшим документам и грузу, которого там быть не должно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в апреле 2008 года в строго контролируемом районе добычи алмазов U-60 в Намибии геолог заметил нечто, похожее на округлый камень, наполовину спрятанный в песке. Оказалось, это был медный слиток с клеймом в виде трезубца, связанным с банковской семьей Фуггеров.

Этот странный кусок металла обнаружили в одном из самых неожиданных мест для исследования затонувшего корабля: недалеко от реки Оранжевая.

Побережье там суровое, ветреное и изолированное. Кроме того, доступ к этому месту настолько ограничен, что мародерам никогда не удавалось полностью его разграбить.

По мере удаления песка в пустыне земля начала обнажать один предмет за другим: медные слитки, слоновая кость, оружие, навигационные инструменты. Затем появился груз, который показал, что это не обычное кораблекрушение: более 2000 золотых монет, большая часть которых была испанской, а не португальской.

Фото: Дитер Ноли

Исследователи идентифицировали затонувшее судно как "Бом Жезус", португальскую нау, которая покинула Лиссабон 7 марта 1533 года и исчезла на пути в Индийский океан.

Этот корабль направлялся в сторону Востока, перевозя металл и деньги для покупки ценных товаров.

Исследователи полагают, что корабль, из-за плохой погоды, несло на север, и он врезался в скалы примерно в 150 метрах от берега.

