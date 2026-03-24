Наука и технологии

500-летний корабль с сокровищами нашли под песками пустыни

Фото: pixabay
В глубине запретной алмазной зоны Намибии единственный металлический прут привел к затонувшему кораблю, пропавшим документам и грузу, которого там быть не должно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в апреле 2008 года в строго контролируемом районе добычи алмазов U-60 в Намибии геолог заметил нечто, похожее на округлый камень, наполовину спрятанный в песке. Оказалось, это был медный слиток с клеймом в виде трезубца, связанным с банковской семьей Фуггеров.

Этот странный кусок металла обнаружили в одном из самых неожиданных мест для исследования затонувшего корабля: недалеко от реки Оранжевая.

Фото: Дитер Ноли

Побережье там суровое, ветреное и изолированное. Кроме того, доступ к этому месту настолько ограничен, что мародерам никогда не удавалось полностью его разграбить.

По мере удаления песка в пустыне земля начала обнажать один предмет за другим: медные слитки, слоновая кость, оружие, навигационные инструменты. Затем появился груз, который показал, что это не обычное кораблекрушение: более 2000 золотых монет, большая часть которых была испанской, а не португальской.

Фото: Дитер Ноли

Исследователи идентифицировали затонувшее судно как "Бом Жезус", португальскую нау, которая покинула Лиссабон 7 марта 1533 года и исчезла на пути в Индийский океан.

Этот корабль направлялся в сторону Востока, перевозя металл и деньги для покупки ценных товаров.

Исследователи полагают, что корабль, из-за плохой погоды, несло на север, и он врезался в скалы примерно в 150 метрах от берега.

Ранее на глубине 5112 метров в море нашли объекты, которые не должны быть там.

Аксинья Титова
Читайте также
Археологи нашли испанский корабль-призрак с сокровищами
01:51, 11 июня 2025
Археологи нашли испанский корабль-призрак с сокровищами
Дайверы нашли затонувший корабль XIX века, набитый бутылками шампанского
15:01, 27 июля 2024
Дайверы нашли затонувший корабль XIX века, набитый бутылками шампанского
В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем
08:55, 19 октября 2025
В Турции нашли затонувший 2000 лет назад корабль с идеально сохранившимся сокровищем
Последние
Популярные
Читайте также
"Не самое главное": Евлоев пересмотрел значимость побед после своего последнего боя
05:52, Сегодня
"Не самое главное": Евлоев пересмотрел значимость побед после своего последнего боя
Фрэнсис Нганну упрекнул UFC в неуважении к Джону Джонсу
05:21, Сегодня
Фрэнсис Нганну упрекнул UFC в неуважении к Джону Джонсу
Янник Синнер пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Майами
04:49, 25 марта 2026
Янник Синнер пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Майами
"Никто даже близко не сравнится": Бенавидес считает Усика лучшим боксёром поколения
04:20, 25 марта 2026
"Никто даже близко не сравнится": Бенавидес считает Усика лучшим боксёром поколения
