Яркие сновидения могут улучшать качество сна

К такому выводу пришли ученые из IMT School for Advanced Studies Lucca. Исследователи попытались объяснить, почему после долгого сна человек не всегда чувствует себя отдохнувшим. Оказалось, что на это влияет не только физиология, но и содержание сновидений, сообщает Zakon.kz.

В эксперименте с участием 44 добровольцев ученые анализировали данные ЭЭГ и будили участников во время сна, уточняя, видели ли они сны и насколько глубоким ощущали отдых, результаты исследования были опубликованы в PLOS Biology.

"Хотя медленные мозговые волны действительно связаны с глубиной сна, это ощущение усиливается, если человеку снятся сны. Особенно выраженный эффект наблюдался при ярких и эмоциональных сновидениях – после них участники чаще чувствовали себя выспавшимися. Менее насыщенные и абстрактные сны, наоборот, чаще сопровождались ощущением поверхностного сна", – отмечают авторы исследования.

Именно поэтом ученые пришли к выводу, что качество ночного отдыха зависит не только от фаз сна, но и от того, насколько человек вовлечен в сновидения.

Ранее сообщалось, что популярные приложения и гаджеты для контроля сна могут вызывать стресс и тревожные мысли. Из-за этого, по словам специалистов, некоторые просыпаются по ночам или встают по утрам раньше нужного времени.