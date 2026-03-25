#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Яркие сновидения могут улучшать качество сна

сон, сновидения, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 15:04 Фото: freepik
К такому выводу пришли ученые из IMT School for Advanced Studies Lucca. Исследователи попытались объяснить, почему после долгого сна человек не всегда чувствует себя отдохнувшим. Оказалось, что на это влияет не только физиология, но и содержание сновидений, сообщает Zakon.kz.

В эксперименте с участием 44 добровольцев ученые анализировали данные ЭЭГ и будили участников во время сна, уточняя, видели ли они сны и насколько глубоким ощущали отдых, результаты исследования были опубликованы в PLOS Biology.

"Хотя медленные мозговые волны действительно связаны с глубиной сна, это ощущение усиливается, если человеку снятся сны. Особенно выраженный эффект наблюдался при ярких и эмоциональных сновидениях – после них участники чаще чувствовали себя выспавшимися. Менее насыщенные и абстрактные сны, наоборот, чаще сопровождались ощущением поверхностного сна", – отмечают авторы исследования.

Именно поэтом ученые пришли к выводу, что качество ночного отдыха зависит не только от фаз сна, но и от того, насколько человек вовлечен в сновидения.

Ранее сообщалось, что популярные приложения и гаджеты для контроля сна могут вызывать стресс и тревожные мысли. Из-за этого, по словам специалистов, некоторые просыпаются по ночам или встают по утрам раньше нужного времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: