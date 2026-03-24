#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Об опасности популярных способов улучшения сна предупредили специалисты

Чем опасны трекеры для контроля сна, объяснили эксперты, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 11:43
Популярные приложения и гаджеты (трекеры) для контроля сна могут вызывать стресс и тревожные мысли. Из-за этого, по словам специалистов, некоторые просыпаются по ночам или встают по утрам раньше нужного времени, сообщает Zakon.kz.

Трекеры сна помогают многим людям улучшить ночной отдых, но у части пользователей они, наоборот, усиливают тревогу и стресс, заявил норвежский психолог Хокон Лундеквам Берге. Его процитировало издание Frontiersin. Эксперт рассказал об исследовании, в котором участвовали около тысячи человек, регулярно использующие трекеры сна.

Это приложения или устройства, которые отслеживают различные параметры отдыха: продолжительность, фазы, храп, частоту пробуждений и другие. Они помогают выявить проблемы со сном (сонливость, бессонницу, частые пробуждения) и дать рекомендации по улучшению. Среди таких гаджетов популярны умные часы и фитнес-браслеты.

Около 15% участников эксперимента заметили улучшение сна, однако 2% отметили ухудшение. Наиболее частым из негативных эффектов стало усиление беспокойства насчет качества ночного отдыха. Об этом рассказали 17% респондентов.

Чаще всего негативные последствия проявлялись у людей с повышенной тревожностью и хронической бессонницей. Такие пользователи проявляли склонность к навязчивым мыслям о сне и чрезмерно следили за сигналами тела.

Некоторые участники исследования настолько привыкли к умным помощникам, что могли ориентироваться только на предложенный график, а на собственные ощущения даже не обращали внимания. Это явление называется "ортосомнией" – избыточным стремлением к идеальному сну.

"Лучше прислушиваться к собственному организму и ложиться спать, когда чувствуете усталость. Кровать и спальня должны ассоциироваться со сном, иначе длительное лежание с открытыми глазами может усилить проблемы", – пояснил психолог Хокон Лундеквам Берге.

Людям, которые чувствуют зависимость от трекеров, эксперт советует от них постепенно отказываться и снимать умные часы на ночь.

Ранее врач назвала главный фактор, который портит сон каждую ночь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Денис Брагин
Денис Брагин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кравца низко оценили в России, но "Барыс" продлит с ним контракт
11:30, Сегодня
Кравца низко оценили в России, но "Барыс" продлит с ним контракт
Мировой теннис "обезумел" от превосходной формы Елены Рыбакиной в Майами
11:13, Сегодня
Мировой теннис "обезумел" от превосходной формы Елены Рыбакиной в Майами
Когда Софья Самоделкина начнёт своё выступление на чемпионате мира по фигурному катанию
10:59, Сегодня
Когда Софья Самоделкина начнёт своё выступление на чемпионате мира по фигурному катанию
Николая Костова с небольшой компенсацией отправили в отставку из "Актобе"
10:37, Сегодня
Николая Костова с небольшой компенсацией отправили в отставку из "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: