Об опасности популярных способов улучшения сна предупредили специалисты

Популярные приложения и гаджеты (трекеры) для контроля сна могут вызывать стресс и тревожные мысли. Из-за этого, по словам специалистов, некоторые просыпаются по ночам или встают по утрам раньше нужного времени, сообщает Zakon.kz.

Трекеры сна помогают многим людям улучшить ночной отдых, но у части пользователей они, наоборот, усиливают тревогу и стресс, заявил норвежский психолог Хокон Лундеквам Берге. Его процитировало издание Frontiersin. Эксперт рассказал об исследовании, в котором участвовали около тысячи человек, регулярно использующие трекеры сна.

Это приложения или устройства, которые отслеживают различные параметры отдыха: продолжительность, фазы, храп, частоту пробуждений и другие. Они помогают выявить проблемы со сном (сонливость, бессонницу, частые пробуждения) и дать рекомендации по улучшению. Среди таких гаджетов популярны умные часы и фитнес-браслеты.

Около 15% участников эксперимента заметили улучшение сна, однако 2% отметили ухудшение. Наиболее частым из негативных эффектов стало усиление беспокойства насчет качества ночного отдыха. Об этом рассказали 17% респондентов.

Чаще всего негативные последствия проявлялись у людей с повышенной тревожностью и хронической бессонницей. Такие пользователи проявляли склонность к навязчивым мыслям о сне и чрезмерно следили за сигналами тела.

Некоторые участники исследования настолько привыкли к умным помощникам, что могли ориентироваться только на предложенный график, а на собственные ощущения даже не обращали внимания. Это явление называется "ортосомнией" – избыточным стремлением к идеальному сну.

"Лучше прислушиваться к собственному организму и ложиться спать, когда чувствуете усталость. Кровать и спальня должны ассоциироваться со сном, иначе длительное лежание с открытыми глазами может усилить проблемы", – пояснил психолог Хокон Лундеквам Берге.

Людям, которые чувствуют зависимость от трекеров, эксперт советует от них постепенно отказываться и снимать умные часы на ночь.

