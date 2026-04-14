Ген Альцгеймера ослабляет костную ткань: женщины в группе риска

Ген болезни Альцгеймера способствует ослаблению костей у женщин.

Ген APOE4, известный как один из основных факторов риска развития болезни Альцгеймера, может незаметно ухудшать качество костной ткани у женщин. Об этом заявили исследователи Калифорнийского университета. Их научную работу опубликовали в журнале Advanced Science.

APOE4 уже не первый раз связывают с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, однако новое исследование доказывает, что его влияние не ограничивается мозгом. Ученые обнаружили, что ген также воздействует на костную ткань, вызывая серьезные изменения на клеточном уровне.

В экспериментах на мышах с этим генетическим вариантом выяснилось, что у самок нарушается работа остеоцитов – клеток, которые отвечают за поддержание прочности костей. При этом ученые заметили удивительную особенность: ухудшается внутренняя структура костной ткани, хотя внешне сами кости при стандартных методах диагностики могут выглядеть вполне нормальными, даже при измерении плотности.

"Это означает, что ослабление костей может оставаться незаметным до момента перелома", – пояснили ученые.

В процессе тщательного изучения микрочастиц исследователи обнаружили в костной ткани белки, которые ученые ранее связывали с болезнью Альцгеймера и другими нарушениями работы мозга. Это может указывать на более тесную биологическую связь между состоянием нервной системы и костей, нежели считалось раньше, отметили авторы.

Они подчеркивают, что результаты получены в экспериментах на животных. Тем не менее новые данные могут помочь лучше понять скрытые механизмы возрастных изменений и рисков остеопороза.

