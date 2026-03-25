#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Наука и технологии

Ученые выяснили, какая молекула замедляет старость

Фото: Zakon.kz
Международная группа ученых опубликовала обзор, посвященный роли молекулы NAD+ в процессах старения и развитии возрастных заболеваний. Эта молекула участвует в выработке энергии, восстановлении ДНК и обмене веществ, однако с возрастом ее уровень снижается, сообщает Zakon.kz.

В работе были проанализированы лабораторные и клинические исследования способов повышения уровня NAD+. Наиболее изучены вещества, близкие к витаминам, – никотинамид рибозид (NR) и никотинамид мононуклеотид (NMN), пишет Nature Aging.

"NAD+ является фундаментальной молекулой для жизни, но вокруг этой темы накопилось много неопределенности. Наш обзор объединяет данные и предлагает научную основу для дальнейших исследований и клинического применения", – пояснил старший автор работы доктор Эвандро Фей Фанг-Ставем.

Ранние испытания показывают потенциальные улучшения памяти, физической активности и обмена веществ, однако ученые подчеркивают: для подтверждения эффективности необходимы более масштабные и длительные исследования.

Авторы отмечают растущий интерес к таким добавкам, но указывают на нехватку данных и необходимость строгих клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что ученые заметили улучшение функций организма у некоторых людей после 65 лет. Важную роль играет отношение человека к собственному старению, считают специалисты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: