Ученые выяснили, какая молекула замедляет старость

Международная группа ученых опубликовала обзор, посвященный роли молекулы NAD+ в процессах старения и развитии возрастных заболеваний. Эта молекула участвует в выработке энергии, восстановлении ДНК и обмене веществ, однако с возрастом ее уровень снижается, сообщает Zakon.kz.

В работе были проанализированы лабораторные и клинические исследования способов повышения уровня NAD+. Наиболее изучены вещества, близкие к витаминам, – никотинамид рибозид (NR) и никотинамид мононуклеотид (NMN), пишет Nature Aging.

"NAD+ является фундаментальной молекулой для жизни, но вокруг этой темы накопилось много неопределенности. Наш обзор объединяет данные и предлагает научную основу для дальнейших исследований и клинического применения", – пояснил старший автор работы доктор Эвандро Фей Фанг-Ставем.

Ранние испытания показывают потенциальные улучшения памяти, физической активности и обмена веществ, однако ученые подчеркивают: для подтверждения эффективности необходимы более масштабные и длительные исследования.

Авторы отмечают растущий интерес к таким добавкам, но указывают на нехватку данных и необходимость строгих клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что ученые заметили улучшение функций организма у некоторых людей после 65 лет. Важную роль играет отношение человека к собственному старению, считают специалисты.


