Ученые выяснили, какая молекула замедляет старость
В работе были проанализированы лабораторные и клинические исследования способов повышения уровня NAD+. Наиболее изучены вещества, близкие к витаминам, – никотинамид рибозид (NR) и никотинамид мононуклеотид (NMN), пишет Nature Aging.
"NAD+ является фундаментальной молекулой для жизни, но вокруг этой темы накопилось много неопределенности. Наш обзор объединяет данные и предлагает научную основу для дальнейших исследований и клинического применения", – пояснил старший автор работы доктор Эвандро Фей Фанг-Ставем.
Ранние испытания показывают потенциальные улучшения памяти, физической активности и обмена веществ, однако ученые подчеркивают: для подтверждения эффективности необходимы более масштабные и длительные исследования.
Авторы отмечают растущий интерес к таким добавкам, но указывают на нехватку данных и необходимость строгих клинических испытаний.
Ранее сообщалось, что ученые заметили улучшение функций организма у некоторых людей после 65 лет. Важную роль играет отношение человека к собственному старению, считают специалисты.