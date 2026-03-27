Наука и технологии

В подводной пещере нашли таинственные окаменелости вымерших человекообразных существ

Пещера, археология, свет, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 08:55 Фото: pexels
Найденные в подводных пещерах Доминиканской Республики окаменелости позволяют ученым составить более ясное представление об Antillothrix bernensis, вымершей обезьяне, жившей около 10 тыс. лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в затопленной пещере окаменелости обезьян раскрыли историю, остававшуюся нераскрытой на протяжении тысячелетий. Ученые до сих пор пытаются понять, что же на самом деле произошло.

Находка сделана на острове Эспаньола, где окаменелости приматов встречаются крайне редко. Среди них были семь черепов, пять челюстных костей и множество других фрагментов скелетов в одном месте.

Используя 3D-модели, ученые реконструировали черепа, чтобы лучше понять этот вид.

Фото: Журнал эволюции человека

Один из очевидных выводов заключается в том, что самцы и самки Antillothrix bernensis были примерно одинакового размера, веся более 2 кг. Это предполагает, что между самцами не было особой конкуренции. Обезьяны, возможно, жили небольшими семейными группами, где родители и их детеныши держались вместе.

До сих пор неясно, как несколько обезьян оказались глубоко в пещере. Падение в результате несчастного случая кажется маловероятным для животных, которые жили на деревьях. Кости дают подсказку. У некоторых черепов отсутствуют части челюсти, а повреждения соответствуют тому, как питаются совы.

Фото: Журнал эволюции человека

Когда совы охотятся, они иногда отдают предпочтение жевательной мышце – крупной мышце, прикрепленной к челюсти, и эти травмы соответствуют этой особенности.

Это навело исследователей на мысль, что ныне вымершая гигантская сова могла охотиться на этих обезьян и приносить их в пещеру. Аналогичные свидетельства были обнаружены и в других пещерах на острове.

Ранее ученые поставили под сомнение существование акул как таковых.

Аксинья Титова
Археологи нашли таинственную пещеру, которую не открывали 40 тысяч лет
