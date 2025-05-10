"Кембрийское существо": ученые разгадали загадку древней окаменелости

Международная группа ученых из Даремского (Великобритания) и Юньнаньского (Китай) университетов совершила сенсационное открытие, пересмотрев природу загадочной окаменелости Shishania aculeata возрастом 500 млн лет, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования в научном журнале Science, обнаруженная в кембрийских отложениях провинции Юньнань Shishania долгое время интерпретировалась как ранний моллюск из-за предполагаемых признаков: мускулистой "ноги" и минерализованных шипов. Однако новые технологии визуализации и лучше сохранившиеся образцы раскрыли другую версию.

Фото: Zhang Xiguang

Ключевые черты, связывавшие окаменелость с моллюсками, оказались артефактами окаменения. Например, "нога" возникла из-за деформации породы, а "кистеобразные" шипы – результат случайного расположения, а не биологической структуры.

Теперь Shishania признана представителем канцелориид – мешкообразных существ, покрытых шипами, которые вымерли 490 млн лет назад. Их звездчатые спикулы, как показало исследование, развились независимо, что меняет представления о темпах эволюции в кембрийский период.

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