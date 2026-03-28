Созданный насекомыми "город" размером с Британию запечатлели из космоса

Термитники в Бразилии, занимающие территорию размером с Великобританию, видны из космоса. За тысячи лет их построили 200 миллионов крошечных насекомых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, хотя представление о том, что Великая Китайская стена видна из космоса, было опровергнуто как миф, некоторые колоссальные строительные проекты можно наблюдать с орбиты – и не все из них были построены человеком.

Термиты вида Syntermes dirus, обитающие в Бразилии, построили огромную коллекцию насыпей высотой более 2 метров, занимающих площадь, эквивалентную Великобритании.

На формирование отдельных курганов могут уйти тысячи лет, и их диаметр может достигать почти 9 метров. Однако таких так называемых "мурунд" так много, по последним подсчетам, их насчитывается около двухсот миллионов, что в совокупности они стали огромным ориентиром, видимым за много километров.

Хотя Великая пирамида Хеопса часто восхваляется как архитектурное чудо, крошечные термиты переместили примерно 10 км³ земли, чего достаточно для создания четырех тысяч свай, каждая из которых соответствует размеру знаменитого египетского сооружения.

Это сравнивают с возведением человеком здания в четыре раза большего размера, чем Бурдж-Халифа, или в 320 раз более высокого, чем Биг-Бен, совершенно без планов, инженеров и обременительных требований по охране труда и технике безопасности.

Исследователи установили, что каждый термитник не представляет собой отдельную колонию, поскольку между термитами из каждой "мурунды" и их ближайшими соседями нет враждебности.

Однако, если термитов переселить из их первоначального термитника в термитник, расположенный в нескольких километрах от него, неизбежно возникнет конфликт. Остается неясным, насколько обширны границы каждой колонии термитов.

