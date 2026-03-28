#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.53
555.44
5.92
Наука и технологии

Созданный насекомыми "город" размером с Британию запечатлели из космоса

Термитник, почва, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 03:59 Фото: Youtube/ITV
Термитники в Бразилии, занимающие территорию размером с Великобританию, видны из космоса. За тысячи лет их построили 200 миллионов крошечных насекомых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, хотя представление о том, что Великая Китайская стена видна из космоса, было опровергнуто как миф, некоторые колоссальные строительные проекты можно наблюдать с орбиты – и не все из них были построены человеком.

Термиты вида Syntermes dirus, обитающие в Бразилии, построили огромную коллекцию насыпей высотой более 2 метров, занимающих площадь, эквивалентную Великобритании.

На формирование отдельных курганов могут уйти тысячи лет, и их диаметр может достигать почти 9 метров. Однако таких так называемых "мурунд" так много, по последним подсчетам, их насчитывается около двухсот миллионов, что в совокупности они стали огромным ориентиром, видимым за много километров.

Хотя Великая пирамида Хеопса часто восхваляется как архитектурное чудо, крошечные термиты переместили примерно 10 км³ земли, чего достаточно для создания четырех тысяч свай, каждая из которых соответствует размеру знаменитого египетского сооружения.

Это сравнивают с возведением человеком здания в четыре раза большего размера, чем Бурдж-Халифа, или в 320 раз более высокого, чем Биг-Бен, совершенно без планов, инженеров и обременительных требований по охране труда и технике безопасности.

Исследователи установили, что каждый термитник не представляет собой отдельную колонию, поскольку между термитами из каждой "мурунды" и их ближайшими соседями нет враждебности.

Однако, если термитов переселить из их первоначального термитника в термитник, расположенный в нескольких километрах от него, неизбежно возникнет конфликт. Остается неясным, насколько обширны границы каждой колонии термитов.

Ранее мы писали, что 15-метровое существо на глубине 6000 метров удивило ученых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Загадочную "птицу" снова запечатлели в космосе
Ученые назвали самых ленивых в мире насекомых – исследование
Смог над провинцией Пакистана виден даже из космоса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: