#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Жара создала идеальные условия для насекомых, которых боятся экологи

Жара создала идеальные условия для насекомых, которых боятся экологи, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 18:59 Фото: magnific.com
Эксперты предупредили о возможном резком росте численности азиатских шершней в Великобритании на фоне аномально теплой погоды. По их словам, высокие температуры могут ускорить активность маток инвазивного вида и способствовать быстрому распространению насекомых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Telegraph, азиатские шершни представляют серьезную угрозу для пчел и других опылителей. За сезон одна колония способна уничтожить до 11 кг насекомых, треть из которых составляют медоносные пчелы.

Если еще несколько лет назад шершни встречались лишь в отдельных районах страны, то теперь специалисты фиксируют их продвижение вглубь территории Великобритании. С момента обнаружения первого гнезда число выявленных колоний выросло до 161. При этом одно гнездо может дать начало десяткам новых.

Ученые предупреждают, что полностью остановить распространение вида становится все сложнее. Жителей просят сообщать о замеченных шершнях специалистам и не пытаться самостоятельно уничтожать гнезда, поскольку насекомые становятся агрессивными при беспокойстве.

Ранее на севере Казахстана забили тревогу из-за опасных членистоногих, от которых пострадали сотни человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сушеная груша
06:13, 03 августа 2025
Названы фрукты, которые быстрее всего портятся в жару
Жара, что не возить в машине
14:59, 25 июня 2024
Аномальная жара: водителям советуют не оставлять в машине три предмета
Названы опасные ошибки после прогулок в жару
18:50, 20 мая 2026
Названы опасные ошибки после прогулок в жару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
20:12, Сегодня
Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: НОК РК
20:04, Сегодня
Тимофей Скатов пробился во второй круг топового турнира в Италии
Фото: WTA
19:58, Сегодня
44-летняя Серена Уильямс выступит на турнире в Лондоне
Фото: КХЛ
19:18, Сегодня
Женатый на казашке звёздный хоккеист из Канады Диц перешёл в "Сибирь"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: