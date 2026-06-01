Жара создала идеальные условия для насекомых, которых боятся экологи

Эксперты предупредили о возможном резком росте численности азиатских шершней в Великобритании на фоне аномально теплой погоды. По их словам, высокие температуры могут ускорить активность маток инвазивного вида и способствовать быстрому распространению насекомых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Telegraph, азиатские шершни представляют серьезную угрозу для пчел и других опылителей. За сезон одна колония способна уничтожить до 11 кг насекомых, треть из которых составляют медоносные пчелы.

Если еще несколько лет назад шершни встречались лишь в отдельных районах страны, то теперь специалисты фиксируют их продвижение вглубь территории Великобритании. С момента обнаружения первого гнезда число выявленных колоний выросло до 161. При этом одно гнездо может дать начало десяткам новых.

Ученые предупреждают, что полностью остановить распространение вида становится все сложнее. Жителей просят сообщать о замеченных шершнях специалистам и не пытаться самостоятельно уничтожать гнезда, поскольку насекомые становятся агрессивными при беспокойстве.

