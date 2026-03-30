Ученые клонировали одну и ту же мышь целых 20 лет: что показал эксперимент

В лаборатории Университета Яманаси (Япония) ученые клонировали мышь, потом ее клона, затем еще одного клона в течение 20 лет. Это продолжалось до тех пор, пока эксперимент н зашел в тупик, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, в лаборатории Университета Яманаси одна линия мышей постоянно возвращалась в практически неизменном виде. Исследователи начали эксперимент с одной самки-донора и использовали ее клетки для создания клона, а затем повторяли тот же процесс с клетками клона снова и снова в течение 20 лет.

Животные сохраняли тот же пол и тот же агути-окрас шерсти, что придавало проекту жутковатое ощущение преемственности по мере того, как поколения накапливались.

Работа продвигалась размеренными темпами. После того, как каждая клонированная мышь достигала возраста трех месяцев, команда собирала донорские клетки и производила следующее поколение путем переноса ядра – той же базовой техники, которая когда-то использовалась для овцы Долли.

Примерно три-четыре поколения производились каждый год, превращая то, что могло бы показаться разовым экспериментом, в долгосрочную проверку того, может ли клонирование млекопитающих продолжать самовоспроизводиться без биологических последствий.

Первые результаты мало указывали на надвигающийся коллапс. Исследователи еще в 2013 году сообщили, что первые 25 поколений клонированных мышей выглядели здоровыми, и генетические признаки ухудшения состояния еще не были ясны.

Это оставляло открытым более важный вопрос, который годами оставался в тени эксперимента: может ли серийное клонирование у млекопитающих продолжаться далеко за пределами одного успешного клона?

Ответ появился лишь после того, как этот процесс был значительно расширен.

Исследователи сообщили, что рождаемость при серийном клонировании начала снижаться с 27-го поколения, а 58-е поколение стало последним. К тому времени все мыши, клонированные повторно в 58-м поколении, умирали на следующий день, хотя в статье говорится, что мыши предыдущих поколений выглядели нормально и имели нормальную продолжительность жизни.

Секвенирование генома показало, что повреждения происходили постепенно, а не резко, как казалось на первый взгляд. Один из наиболее наглядных тревожных признаков проявился в репродуктивной функции.

Когда реклонированных самок из предыдущих поколений спаривали с нормальными самцами, размер помета у них был аналогичен контрольным показателям, составляя около 10 детенышей у мышей поколения G20. Однако у мышей поколений G50 и G55 размер помета резко снизился до 2,8 и 2,2.

Это свидетельствует о начале снижения фертильности задолго до того, как последнее поколение погибло после рождения. В том же разделе статьи был представлен показательный контраст. Хотя серийное клонирование не могло продолжаться после 58-го поколения, потомство от клонов поздних поколений все еще могло быть получено путем полового размножения, и следующее поколение частично восстановилось: количество детенышей в помете увеличилось до 7,0.

