Туризм

В одну из стран Европы массово отменяют авиарейсы из-за угрозы для 20 млн человек

Фото: unsplash
Дефицит керосина может привести к отмене авиарейсов этим летом. При худшем сценарии это затронет примерно 20 млн пассажиров в ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом заявил генеральный директор Ассоциации германских аэропортов (ADV) Ральф Байзель в интервью газете Welt am Sonntag.

"В худшем случае в некоторых аэропортах грозит сокращение пропускной способности на 10%. В перерасчете на все аэропорты это затронуло бы 20 млн авиапассажиров", – отметил он.

Байзель добавил, что по некоторым маршрутам самолеты могут вообще перестать летать из Германии, по другим будут осуществлять рейсы редко и они будут обходиться значительно дороже. Генеральный директор ожидает, что полеты будут отменены на некоторых направлениях прежде всего лоукостерами.

В середине апреля глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью агентству Associated Press предупреждал, что Европа может исчерпать запасы авиатоплива в течение примерно шести недель.

Ранее мы писали о том, что в СНГ призвали осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде.

