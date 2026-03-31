Наука и технологии

Ученые обнаружили источник магнитных бурь на Солнце

Космос, звезда, буря, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 07:57 Фото: unsplash
Ученые подтвердили существование мощного магнитного динамо-механизма Солнца, который приводит в движение солнечные пятна и способствует возникновению мощных солнечных вспышек и выбросов корональной массы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space.com, магнитное динамо Земли расположено во внешнем ядре нашей планеты, где конвекция расплавленного железа генерирует электрические токи.

Ядро Солнца представляет собой ядерную печь из измельченных атомов, а его внутренние две трети образуют зону излучения гамма-лучей, поэтому солнечное магнитное поле там не может генерироваться. Оно находится на глубине 200 тыс. километров под видимой поверхностью Солнца – это эквивалентно 16 ширинам Земли.

Некоторые ученые задавались вопросом, находится ли магнитное динамо Солнца в узком приповерхностном слое или же оно распространяется по всему конвективному слою.

Однако наиболее популярной гипотезой является предположение, что магнитное динамо генерируется на границе между нижней конвективной зоной и внутренней радиационной зоной.

Для исследования использовались данные, собранные с помощью доплеровского имиджера Майкельсона на совместной солнечно-гелиосферной обсерватории NASA-ESA (SOHO), запущенной в 1995 году, а также наземной глобальной сети телескопов Национальной солнечной обсерватории, включающей шесть телескопов по всему миру, которые начали работу в том же году.

Оба аппарата, SOHO и GONG, до сих пор работают, и вместе они измеряют изменяющийся характер колебаний, распространяющихся по фотосфере каждые 45-60 секунд.

Колебания обусловлены структурой недр Солнца, которая определяется потоками плазмы в конвективном слое. Поэтому температура и движение этих вращающихся потоков плазмы влияют на период и амплитуду колебаний, когда они проходят через потоки, прежде чем пробиться сквозь фотосферу.

Ранее ученые заявили о крупном событии на Солнце.

Аксинья Титова
