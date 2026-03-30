Наука и технологии

Ученые заявили о крупном событии на Солнце

Солнце, вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:48 Фото: Telegram/lpixras
На Солнце впервые за 2 месяца произошла вспышка высшего балла, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 марта 2026 года, объявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Поступают данные о крупном событии на Солнце. В 06:19 по Москве (08:19 по времени Астаны. – Прим. ред.) произошла вспышка уровня X – первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за 2 месяца. Это второе заметное событие на Солнце за последние 2 суток после ушедшего мимо Земли выброса плазмы, зарегистрированного 28 марта, в субботу. В обоих случаях речь идет об одной и той же активной области".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, новое выброшенное облако плазмы на данный момент уже видно на снимках, поступающих из космоса.

"Исходя из них, основная масса вещества уходит вбок. В то же время смещение – отклонение направления движения облака от направления на Землю составляет около 40° – такой угол не является полностью "безопасным", и периферийные части облака газа Землю могут задеть".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По словам ученых, как и прежде (причем сейчас в еще большей степени), неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (03:24 по времени Астаны 2 апреля) стартом лунного корабля НАСА.

"Насколько серьезными сочтет агентство связанные с событием риски и решит ли принимать их во внимание, мы скоро узнаем. В случае прихода края облака к Земле это произойдет как раз с 1 на 2 апреля. Служба NOAA (США) ранее сообщала о порученной ей задаче по информированию НАСА о возможности солнечных радиационных бурь в даты миссии "Артемис-2" для оценки рисков для жизни и техники. Финальное решение, впрочем, в любом случае принимает агентство с учетом всех факторов".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Учитывая важность ситуации, учеными приведена первая очень быстрая модель. Она, как и ожидалось, показывает пограничную ситуацию.

"По базовому сценарию облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от 2 до 3 суток. Но при этом совсем небольшое отклонение влево приведет к тому, что масса вещества вообще пройдет мимо планеты, а совсем небольшое отклонение вправо приведет к удару по Земле центральной плотной частью выброса".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые уверены, что модель будет пересчитываться до последнего. Главное, что в такой ситуации может "спасти" службу NOAA, – это "если Солнце завтра выбросит еще одно крупное облако уже точно в направлении на Землю, и это снимет абсолютно всю неопределенность".

26 марта 2026 года ученые объявили о редком явлении. О каком именно, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
