Ученые раскрыли, когда на Землю обрушатся магнитные бури

Из-за корональной дыры на Солнце ожидается 2-3-дневное ухудшение геомагнитной обстановки, сообщает Zakon.kz.

О магнитных бурях, надвигающихся на Землю, 10 апреля 2026 года предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие 3 суток, с пятницы по воскресенье (с 10 по 12 апреля. – Прим. ред.)"

Также ученые показали корональную дыру средних размеров, которая наблюдается на Солнце.

Согласно расчетам ученых, первые признаки воздействия корональной дыры на планету должны были появиться уже в интервале между 06:00 и 09:00 по Москве (08:00 и 11:00 по времени Астаны), но пока их нет.

"Впрочем, воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур, и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду. В то же время совсем избежать воздействия не получится, хотя есть около 10% шансов, что геомагнитные индексы, хотя и вырастут, но не пересекут границу, отделяющую спокойное состояние магнитного поля от возмущенного". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как считают ученые, наиболее вероятным уровнем бурь является G1-G2 (слабые и средние бури).

"Сильные события исключены", – заверили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

