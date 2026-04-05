Ученые открыли животное, которое спит только наполовину

Сон определяется как обратимое состояние глубокого отдыха, характеризующееся особой позой и высоким порогом пробуждения. У млекопитающих и птиц он проявляется в виде характерных мозговых волн, которые могут быть уловлены сенсорами на коже головы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ecoticias.com, используя эти поведенческие и нейрофизиологические данные, невролог Кьяра Чирелли из Университета Висконсин-Мэдисон утверждает, что сон, или нечто очень похожее на него, был обнаружен у каждого изученного на данный момент вида.

В то же время есть несколько "сложных случаев", когда сон находится на пределе возможностей.

К примеру, дельфины спят, отключая мозг лишь наполовину. Все потому что им необходимо двигаться, чтобы дышать, и они должны следить за хищниками и своими детенышами, поэтому полное отключение от реальности было бы опасно.

Вместо этого они впадают в то, что исследователи называют однополушарным сном, то есть медленные волны появляются в одной половине мозга, в то время как другая половина остается в бодрствующем состоянии.

В эти периоды дельфин может закрыть один глаз и продолжать медленно плавать по кругу. При этом он меньше реагирует на звуки или прикосновения на той стороне тела, где он находится в состоянии покоя, что соответствует основным определениям сна.

В отдельных экспериментах Брайан Бранстеттер из Национального фонда морских млекопитающих обучил дельфинов-афалин использовать сонар для обнаружения целей под водой. Он обнаружил, что два животных могли выполнять эту задачу непрерывно в течение как минимум пятнадцати дней без потери точности.

Этот результат, описанный в исследовании PLOS ONE, посвященном бдительности дельфинов, предполагает, что однополушарный сон позволяет им отдыхать, не отключаясь полностью от сети.

