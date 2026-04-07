Наука и технологии

Находка в ядре Земли опровергает происхождение большей части воды на планете

Океан, судно, горизонт, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 08:55 Фото: freepik
Десятилетиями ученые спорили о том, откуда на самом деле взялись огромные запасы воды на Земле. Обычно в качестве возможных источников назывались кометы и ледяные астероиды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ECO News, новое исследование предполагает, что настоящие события могли произойти глубоко внутри планеты, в местах, куда никогда не доберется ни одна буровая установка.

Исследователи из Пекинского университета и Цюрихского технологического института показали, что ядро ​​Земли может содержать в девять-сорок пять раз больше водорода, чем все океаны планеты, вместе взятые.

В условиях экстремальной жары и давления на глубине более трех тысяч километров под нашими ногами этот водород заключен внутри металлического железа вместе с кремнием и кислородом.

Если бы оно соединилось с кислородом, образовав воду, то это привело бы к появлению десятков "скрытых океанов", погребенных в центре планеты.

Чтобы исследовать этот невидимый резервуар, команда сжимала крошечные образцы железа и гидратированного силикатного стекла в алмазных наковальнях, достигая давления выше ста гигапаскалей и температуры выше пяти тысяч кельвинов. Эти условия имитируют состояние молодой Земли, когда глобальный магматический океан соприкасался с формирующимся металлическим ядром.

После того как образцы расплавились, а затем остыли, ученые использовали атомно-зондовую томографию для трехмерного картирования отдельных атомов. Они обнаружили наноструктуры, богатые кремнием, кислородом и водородом, внедренные внутрь железа.

Соотношение водорода и кремния было близко один к одному. Поскольку содержание кремния в ядре уже определено, это соотношение позволило команде оценить, что водород составляет примерно от 0,07 до 0,36% массы ядра, чего достаточно, чтобы соперничать или даже превосходить содержание кислорода на поверхности.

Если такое большое количество водорода опустилось в ядро ​​Земли, пока она еще формировалась, то значительная часть воды, вероятно, появилась на ранней стадии, когда планета росла из пыли, камней и планетарных зародышей, вращающихся вокруг молодого Солнца.

Ранее ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море.

Аксинья Титова
