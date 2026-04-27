Ядро Земли начало "выплевывать" золото и драгметаллы на поверхность

Под толстой земной корой и раскаленными слоями глубоко в ядре Земли скрываются огромные запасы золота и других драгоценных металлов.

Как пишет Earth.com, геологи долго считали, что богатства, включающие золото и рутений, заперты на границе ядра и мантии, в зоне, расположенной на глубине около 3000 километров под землей.

Новые данные указывают на то, что некоторые из этих металлов постепенно поднимаются вверх в результате вулканических извержений на таких островах, как Гавайи. Наблюдения показывают следы рутения в гавайской лаве, что свидетельствует о медленной утечке из самых глубоких недр Земли.

Многие из этих выводов получены в результате работы исследователей Геттингенского университета. Сравнивая точные изотопные соотношения, они выявили аномалии, которые можно объяснить только наличием скрытого источника в глубинах планеты.

Как пояснил профессор Маттиас Вильбольд, теперь можно доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, образуются на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи.

Большая часть этих свидетельств обнаружена в расплавленных породах, питающих вулканы Гавайев.

