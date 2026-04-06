Исчезнет ли Каспийское море, рассказал ученый

Главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов поделился оптимистичным прогнозом о дальнейшей судьбе мелеющего Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Каспий не исчезнет в обозримом будущем – его уровень пришел к равновесному состоянию после 20 лет падения.

"В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришел к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится", – сказал РИА Новости Болгов.

Уровень Каспийского моря, считает ученый, может стабилизироваться на современных отметках – около -29,3 метра в ближайшие годы.

"Если в 1995 году мы фиксировали -26,5 метра – это была максимальная отметка, то на данный момент она составляет -29,3 метра. В сложившихся климатических условиях мы пришли к выводу, что в ближайшие годы его уровень может стабилизироваться на современных отметках", – сказал Болгов.

Он добавил, что возможная амплитуда этого прогноза довольно большая.

"Ожидаемый интервал колебания уровня большой, его среднее квадратическое отклонение составляет почти метр", – отметил ученый.

Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров.

12 декабря 2025 года на форуме в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на состояние Каспийского моря и призвал все мировое сообщество поддержать усилия по его сохранению.