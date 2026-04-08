Наука и технологии

В Антарктиде обнаружили огромные запасы золота, которые запрещено добывать

Ледники, снег, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 08:55 Фото: pixabay
Антарктида обладает огромными запасами золота, серебра, меди и железа, которые могли бы добываться по мере таяния льда. Однако любая добыча запрещена международным договором, подписанным рядом стран, сообщает Zakon.kz.

При этом по мере изменения ландшафта Антарктиды договор может быть пересмотрен для разрешения эксплуатации ресурсов. Таяние льда, обнажение суши и повышение уровня моря изменят статус Антарктиды согласно новому исследованию.

В работе, опубликованной в журнале Nature Climate Change, показали облик южного континента без ледяного покрова. Климатические изменения могут открыть доступ к ценным минеральным ресурсам, что приведет к пересмотру международных договоров, касающихся Антарктиды.

Это первое исследование такого типа об Антарктиде. Эксперты спрогнозировали, что к 2300 году огромная часть территории останется без льда, обнажив горы, долины и каньоны.

В этом регионе находятся месторождения меди, золота, серебра, железа и платины. Ресурсы расположены на территориях, на которые претендуют Аргентина, Чили и Великобритания, но их добыча запрещена Договором об Антарктике. Ситуация может измениться после 2048 года, когда странам-участницам будет официально разрешено запрашивать пересмотр протокола.

Договор об Антарктике был подписан 47 странами. Он вступил в силу в 1961 году и призван регулировать статус территории, расположенной к югу от 60-й параллели.

Ранее в Узбекистане обнаружили 3000-летний город Шелкового пути, полный сокровищ.

Аксинья Титова
Читайте также
В Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет с таинственным содержанием
07:20, 31 октября 2025
В Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет с таинственным содержанием
Станут ли запасы золота защитой от инфляции для Казахстана
14:07, 13 апреля 2023
Станут ли запасы золота защитой от инфляции для Казахстана
В Павлодарской области незаконно добывали золото и серебро
19:07, 06 октября 2025
В Павлодарской области незаконно добывали золото и серебро
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гол Максима Самородова за "Ахмат" в РПЛ признан лучшим в марте
08:39, Сегодня
Гол Максима Самородова за "Ахмат" в РПЛ признан лучшим в марте
Голкипер из Казахстана пропустил пять шайб и вылетел из плей-офф канадской лиги хоккея
08:00, Сегодня
Голкипер из Казахстана пропустил пять шайб и вылетел из плей-офф канадской лиги хоккея
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
00:44, 08 апреля 2026
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
00:18, 08 апреля 2026
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
