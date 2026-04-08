В Антарктиде обнаружили огромные запасы золота, которые запрещено добывать

Антарктида обладает огромными запасами золота, серебра, меди и железа, которые могли бы добываться по мере таяния льда. Однако любая добыча запрещена международным договором, подписанным рядом стран, сообщает Zakon.kz.

При этом по мере изменения ландшафта Антарктиды договор может быть пересмотрен для разрешения эксплуатации ресурсов. Таяние льда, обнажение суши и повышение уровня моря изменят статус Антарктиды согласно новому исследованию.

В работе, опубликованной в журнале Nature Climate Change, показали облик южного континента без ледяного покрова. Климатические изменения могут открыть доступ к ценным минеральным ресурсам, что приведет к пересмотру международных договоров, касающихся Антарктиды.

Это первое исследование такого типа об Антарктиде. Эксперты спрогнозировали, что к 2300 году огромная часть территории останется без льда, обнажив горы, долины и каньоны.

В этом регионе находятся месторождения меди, золота, серебра, железа и платины. Ресурсы расположены на территориях, на которые претендуют Аргентина, Чили и Великобритания, но их добыча запрещена Договором об Антарктике. Ситуация может измениться после 2048 года, когда странам-участницам будет официально разрешено запрашивать пересмотр протокола.

Договор об Антарктике был подписан 47 странами. Он вступил в силу в 1961 году и призван регулировать статус территории, расположенной к югу от 60-й параллели.

