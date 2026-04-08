В Антарктиде обнаружили огромные запасы золота, которые запрещено добывать
При этом по мере изменения ландшафта Антарктиды договор может быть пересмотрен для разрешения эксплуатации ресурсов. Таяние льда, обнажение суши и повышение уровня моря изменят статус Антарктиды согласно новому исследованию.
В работе, опубликованной в журнале Nature Climate Change, показали облик южного континента без ледяного покрова. Климатические изменения могут открыть доступ к ценным минеральным ресурсам, что приведет к пересмотру международных договоров, касающихся Антарктиды.
Это первое исследование такого типа об Антарктиде. Эксперты спрогнозировали, что к 2300 году огромная часть территории останется без льда, обнажив горы, долины и каньоны.
В этом регионе находятся месторождения меди, золота, серебра, железа и платины. Ресурсы расположены на территориях, на которые претендуют Аргентина, Чили и Великобритания, но их добыча запрещена Договором об Антарктике. Ситуация может измениться после 2048 года, когда странам-участницам будет официально разрешено запрашивать пересмотр протокола.
Договор об Антарктике был подписан 47 странами. Он вступил в силу в 1961 году и призван регулировать статус территории, расположенной к югу от 60-й параллели.
