#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Наука и технологии

В Алматы ко Дню науки стартует прием заявок на грантовое финансирование научных проектов

Алматы, вид на город, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 18:43 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в преддверии Дня работников науки Республики Казахстан начался прием заявок на грантовое финансирование научных и научно-технических проектов на 2026 год.

Инициатива реализуется в рамках поручений президента РК по усилению роли науки и формированию современной научной экосистемы, а также приоритетов развития в Год цифровизации.

В свою очередь по поручению акима Алматы в городе последовательно выстраивается системная поддержка научного потенциала и прикладных исследований. Алматы традиционно сохраняет статус крупнейшего научно-образовательного центра страны.

В городе функционируют 35 высших учебных заведений, 131 научно-исследовательский институт и 142 предприятия в сфере науки, что формирует значительный интеллектуальный ресурс для развития Алматы.

"Суть инициативы – поддержка проектов, ориентированных на решение конкретных задач города. Это переход от теории к реальным решениям", – отметил член рабочей группы грантового проекта, PhD, профессор-исследователь Satbayev University Руслан Нурлыбаев.

Конкурс ориентирован на поддержку прикладных исследований, направленных на решение конкретных задач города и предусмотренных Стратегией развития Алматы до 2050 года.

Приоритетными направлениями финансирования определены развитие комфортной городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста, управляемая урбанизация, социальная устойчивость, экологическая повестка в рамках инициативы "Зеленый Алматы", цифровая трансформация "Алматы – смарт-сити", а также повышение уровня безопасности в рамках концепции "Безопасный город".

Особенностью конкурса станет его прикладной характер и ориентация на внедрение научных разработок в городскую среду. Такой подход позволяет перейти от теоретических исследований к практическим решениям, напрямую влияющим на качество жизни горожан.

"Уникальность конкурса в том, что он формирует новую модель взаимодействия между наукой, государством и бизнесом. Научные разработки ориентируются на решение конкретных задач города, а гранты направлены на их практическое внедрение", – отметила проректор университета "Туран" Дина Разакова.

По словам представителей научного сообщества, ключевой задачей является поддержка проектов, готовых к практической реализации. Эксперты отмечают, что развитие прикладной науки является важным фактором повышения качества жизни и устойчивого развития города.

"Гранты акимата направлены на то, чтобы научные разработки выходили за пределы лабораторий и применялись в экологии, транспорте, цифровых сервисах и других сферах", – добавила Шолпан Джаманбалаева.

Прием заявок осуществляется с 10 апреля по 10 мая 2026 года через канцелярию акимата Алматы на бумажных и электронных носителях. Подробная информация доступна на официальном сайте акимата города.

Организатор конкурса –Управление молодежной политики Алматы. К участию допускаются аккредитованные субъекты научной и научно-технической деятельности, а также автономные образовательные организации.

Запуск грантового финансирования станет важным шагом в реализации государственной политики по развитию науки и внедрению инновационных решений в городскую среду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Прием заявок по проекту "Бюджет народного участия" стартовал в столичном районе Байконыр
14:32, 02 ноября 2024
Прием заявок по проекту "Бюджет народного участия" стартовал в столичном районе Байконыр
Учет проектов коммерциализации научной деятельности внедряют в Казахстане
12:56, 10 января 2025
Учет проектов коммерциализации научной деятельности внедряют в Казахстане
Где пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, в городе Алматы
09:57, 23 октября 2025
Где пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, в городе Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
20:05, Сегодня
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
19:35, Сегодня
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
Почему выступление женской сборной Казахстана по борьбе на чемпионате Азии - это провал
19:13, Сегодня
Почему выступление женской сборной Казахстана по борьбе на чемпионате Азии - это провал
В Казахстане планируется открытие Академии борьбы с признанием UWW
19:02, Сегодня
В Казахстане планируется открытие Академии борьбы с признанием UWW
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: