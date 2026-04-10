В Алматы ко Дню науки стартует прием заявок на грантовое финансирование научных проектов

В Алматы в преддверии Дня работников науки Республики Казахстан начался прием заявок на грантовое финансирование научных и научно-технических проектов на 2026 год.

Инициатива реализуется в рамках поручений президента РК по усилению роли науки и формированию современной научной экосистемы, а также приоритетов развития в Год цифровизации.

В свою очередь по поручению акима Алматы в городе последовательно выстраивается системная поддержка научного потенциала и прикладных исследований. Алматы традиционно сохраняет статус крупнейшего научно-образовательного центра страны.

В городе функционируют 35 высших учебных заведений, 131 научно-исследовательский институт и 142 предприятия в сфере науки, что формирует значительный интеллектуальный ресурс для развития Алматы.

"Суть инициативы – поддержка проектов, ориентированных на решение конкретных задач города. Это переход от теории к реальным решениям", – отметил член рабочей группы грантового проекта, PhD, профессор-исследователь Satbayev University Руслан Нурлыбаев.

Конкурс ориентирован на поддержку прикладных исследований, направленных на решение конкретных задач города и предусмотренных Стратегией развития Алматы до 2050 года.

Приоритетными направлениями финансирования определены развитие комфортной городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста, управляемая урбанизация, социальная устойчивость, экологическая повестка в рамках инициативы "Зеленый Алматы", цифровая трансформация "Алматы – смарт-сити", а также повышение уровня безопасности в рамках концепции "Безопасный город".

Особенностью конкурса станет его прикладной характер и ориентация на внедрение научных разработок в городскую среду. Такой подход позволяет перейти от теоретических исследований к практическим решениям, напрямую влияющим на качество жизни горожан.

"Уникальность конкурса в том, что он формирует новую модель взаимодействия между наукой, государством и бизнесом. Научные разработки ориентируются на решение конкретных задач города, а гранты направлены на их практическое внедрение", – отметила проректор университета "Туран" Дина Разакова.

По словам представителей научного сообщества, ключевой задачей является поддержка проектов, готовых к практической реализации. Эксперты отмечают, что развитие прикладной науки является важным фактором повышения качества жизни и устойчивого развития города.

"Гранты акимата направлены на то, чтобы научные разработки выходили за пределы лабораторий и применялись в экологии, транспорте, цифровых сервисах и других сферах", – добавила Шолпан Джаманбалаева.

Прием заявок осуществляется с 10 апреля по 10 мая 2026 года через канцелярию акимата Алматы на бумажных и электронных носителях. Подробная информация доступна на официальном сайте акимата города.

Организатор конкурса –Управление молодежной политики Алматы. К участию допускаются аккредитованные субъекты научной и научно-технической деятельности, а также автономные образовательные организации.

Запуск грантового финансирования станет важным шагом в реализации государственной политики по развитию науки и внедрению инновационных решений в городскую среду.