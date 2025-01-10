Учет проектов коммерциализации научной деятельности внедряют в Казахстане

Министр науки приказом от 31 декабря 2024 года утвердил Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению оказывается акционерным обществом "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (услугодатель).

При этом под коммерциализацией результатов научной или научно-технической деятельности понимают деятельность, связанную с практическим применением результатов научной или научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода.

Для получения государственной услуги граждане и юридические лица предоставляют услугодателю посредством объекта информатизации is.ncste.kz или в бумажной форме посредством канцелярии услугодателя перечень документов.

Вот какие документы нужно собрать:

на научный, научно-технический проект, финансируемый за счет бюджетных средств, проект из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки – регистрационную карту, проект коммерциализации РННТД, финансируемых за счет бюджетных средств – регистрационную карту;

на научную, научно-техническую программу, финансируемую из государственного бюджета, следующие приложения:

форма Ф1 – унифицированная "Показатели развернутой научной, научно-технической программы" согласно приложению 4;



титульный лист к форме Ф1 – унифицированная "Показатели развернутой научной научно-технической программы", согласно приложению 5;



пояснительная записка, подписанная руководителем научной, научно-технической программы;



документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанный руководителем научной, научно-технической программы;

форма Ф1 – корректировка "Показатели развернутой научной, научно-технической программы";

отчет (годовой) о выполнении заданий, этапов работ по научной, научно-технической программе;

отчет по выполнению научного, научно-технического проекта/программы, финансируемых за счет бюджетных средств и проекта из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, оформленный в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 "Отчет о научно-исследовательской работе", с информационной картой; отчет по выполнению проекта коммерциализации РННТД с информационной картой;

результат научной и (или) научно-технической деятельности оформленный в виде заявки на регистрацию результата научной и (или) научно-технической деятельности и формы по учету сведений о результатах научной и (или) научно-технической деятельности с предоставлением:

извещения об изменении сведений о результатах научной и (или) научно-технической деятельности; сведения об использовании результата научной и (или) научно-технической деятельности;



извещения об исключении результата научной и (или) научно-технической деятельности из государственного учета РННТД;

сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица получают из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Для государственного учета проекта коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности (РННТД) услугополучатель в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала финансирования проекта направляет регистрационные карты на казахском и русском языках.

При этом научные, научно-технические проекты и программы, проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчеты по их выполнению представляются в форме, не раскрывающей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну.

Государственную услугу оказывают в течение 5 рабочих дней: при электронной форме выдача результата осуществляется посредством объекта информатизации, при бумажной форме – через канцелярию услугодателя.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугополучателя уведомляют о предварительном решении об отказе, а также времени, месте и способе проведения заслушивания для возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению. Уведомление направляется текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Основаниями для отказа могут быть:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или сведений, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об оказании государственной услуги, либо формирует мотивированный отказ.

Приказ вводится в действие с 20 января 2025 года.

При этом утрачивают силу Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению.

Мы писали, что в Казахстане утвердили Правила организации научных исследований и разработок, финансируемых за счет бюджетных средств и в рамках предоставляемых налоговых льгот.