Брак связали с более низким риском рака – исследование
Работа опубликована в журнале Cancer Research Communications. Ее авторы подчеркивают: речь идет о корреляции, а не прямой причинно-следственной связи.
По словам ведущего автора, эпидемиолога системы здравоохранения Университета Майами Пауло Пинейро, связь особенно заметна у пожилых людей, что может говорить о накопительном эффекте брака с возрастом.
Исследователи выделяют несколько возможных причин. Состоящие в браке люди чаще проходят обследования, имеют больше социальной поддержки и реже склонны к рискованному поведению – курению, злоупотреблению алкоголем или беспорядочным половым связям. Это может снижать риск отдельных видов рака, включая рак легких и шейки матки.
В случае женщин роль могут играть и репродуктивные факторы: отсутствие родов связано с более высоким риском рака эндометрия и яичников.
При этом ученые отмечают, что остается открытым вопрос – делает ли брак людей здоровее или же изначально более здоровые люди чаще вступают в него.
Некоторые эксперты критикуют такие выводы. По мнению исследовательницы Джоан Дельфатторе, преимущества могут объясняться не самим браком, а системой, которая его поддерживает, например, доступом к медицинской страховке через супруга. Она также указывает на риск предвзятости в медицинской практике по отношению к одиноким пациентам.
Авторы исследования подчеркивают необходимость развивать системы поддержки для людей без партнера. По их словам, устойчивые социальные связи вне брака – с друзьями, родственниками или соседями – могут быть не менее важны для здоровья.
