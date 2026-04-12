Наука и технологии

Брак связали с более низким риском рака – исследование

обручальные кольца, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 17:48 Фото: freepik
Новое исследование показало связь между семейным положением и риском онкологических заболеваний. У мужчин, никогда не состоявших в браке, заболеваемость раком оказалась на 68% выше, чем у женатых. У женщин, не вступавших в брак, этот показатель достигает 83%, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Cancer Research Communications. Ее авторы подчеркивают: речь идет о корреляции, а не прямой причинно-следственной связи.

По словам ведущего автора, эпидемиолога системы здравоохранения Университета Майами Пауло Пинейро, связь особенно заметна у пожилых людей, что может говорить о накопительном эффекте брака с возрастом.

Исследователи выделяют несколько возможных причин. Состоящие в браке люди чаще проходят обследования, имеют больше социальной поддержки и реже склонны к рискованному поведению – курению, злоупотреблению алкоголем или беспорядочным половым связям. Это может снижать риск отдельных видов рака, включая рак легких и шейки матки.

В случае женщин роль могут играть и репродуктивные факторы: отсутствие родов связано с более высоким риском рака эндометрия и яичников.

При этом ученые отмечают, что остается открытым вопрос – делает ли брак людей здоровее или же изначально более здоровые люди чаще вступают в него.

Некоторые эксперты критикуют такие выводы. По мнению исследовательницы Джоан Дельфатторе, преимущества могут объясняться не самим браком, а системой, которая его поддерживает, например, доступом к медицинской страховке через супруга. Она также указывает на риск предвзятости в медицинской практике по отношению к одиноким пациентам.

Авторы исследования подчеркивают необходимость развивать системы поддержки для людей без партнера. По их словам, устойчивые социальные связи вне брака – с друзьями, родственниками или соседями – могут быть не менее важны для здоровья.

Ранее гастроэнтеролог назвала вредные завтраки, вызывающие вздутие и проблемы с ЖКТ.

Айсулу Омарова
