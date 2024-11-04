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Неженатые мужчины чаще страдают депрессией – исследование

Неженатые мужчины чаще страдают депрессией, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 04:40 Фото: pixabay
Новое исследование показало, что риск депрессии среди не состоящих в браке людей может быть выше у мужчин и тех, кто имеет более высокий уровень образования, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, люди, не состоящие в браке, примерно на 80% чаще страдают депрессией, чем те, кто состоит в браке.

Ученые предполагают, что результаты исследования могут помочь в выявлении людей, подверженных повышенному риску развития этого заболевания.

Авторы предполагают, что более низкие показатели депрессии среди состоящих в браке людей могут быть связаны с тем, что пары могут оказывать друг другу социальную поддержку, имеют лучший доступ к экономическим ресурсам и оказывают положительное влияние на благополучие друг друга.

Они проанализировали данные более 100 тыс. человек из семи стран, в том числе почти 7 тыс. из Великобритании.

Около 222 человек, принявших участие в исследовании психиатрической заболеваемости взрослых в Великобритании в 2007 году (APMS), сообщили о наличии у них симптомов депрессии.

Из них 73 были женаты, 62 не состояли в браке, 55 были разведены или жили раздельно, а 32 были вдовами.

Исследование, в котором также приняли участие люди из США, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии в течение периода наблюдения от четырех до 18 лет, показало, что у неженатых людей риск развития симптомов депрессии на 79% выше, чем у тех, кто состоит в браке.

Также выяснилось, что у людей, которые разведены или живут раздельно, риск проявления признаков депрессии на 99% выше.

Ранее ученые Общества Макса Планка во Фрайбурге обнаружили связь между психопатией и алекситимией, также известной как эмоциональная слепота.

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