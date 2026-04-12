#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
473.13
554.08
6.13
Советы

Гастроэнтеролог назвала вредные завтраки, вызывающие вздутие и проблемы с ЖКТ

завтрак, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 15:40 Фото: freepik
Гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Анастасия Гостроус перечислила популярные завтраки, которые могут навредить пищеварению и спровоцировать повышенное газообразование, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Ленте", что одним из самых неудачных вариантов является свежая выпечка и круассаны. Сочетание рафинированной муки, большого количества жиров и сахара замедляет работу ЖКТ и вызывает брожение. Особенно дрожжевая выпечка может привести к вздутию и изжоге.

Не рекомендуется и завтрак в виде бутербродов с колбасой на белом хлебе. Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и почти не содержит полезных веществ, а колбаса включает жиры, соль, фосфаты и консерванты. Такое сочетание перегружает поджелудочную железу и при регулярном употреблении может способствовать развитию гастрита и панкреатита.

Отдельно врач выделила напитки натощак. Цитрусовые соки и кофе стимулируют выработку соляной кислоты, которая без пищи раздражает слизистую желудка. Особенно опасна привычка сочетать кофе с сигаретой – это повышает риск эрозий и гастрита с повышенной кислотностью.

Также в список нежелательных завтраков вошли йогурты с наполнителями, сладкие каши быстрого приготовления и яичница с беконом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане остановился рост цен на продукты питания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: