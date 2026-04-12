Гастроэнтеролог назвала вредные завтраки, вызывающие вздутие и проблемы с ЖКТ

Гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Анастасия Гостроус перечислила популярные завтраки, которые могут навредить пищеварению и спровоцировать повышенное газообразование, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Ленте", что одним из самых неудачных вариантов является свежая выпечка и круассаны. Сочетание рафинированной муки, большого количества жиров и сахара замедляет работу ЖКТ и вызывает брожение. Особенно дрожжевая выпечка может привести к вздутию и изжоге.

Не рекомендуется и завтрак в виде бутербродов с колбасой на белом хлебе. Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и почти не содержит полезных веществ, а колбаса включает жиры, соль, фосфаты и консерванты. Такое сочетание перегружает поджелудочную железу и при регулярном употреблении может способствовать развитию гастрита и панкреатита.

Отдельно врач выделила напитки натощак. Цитрусовые соки и кофе стимулируют выработку соляной кислоты, которая без пищи раздражает слизистую желудка. Особенно опасна привычка сочетать кофе с сигаретой – это повышает риск эрозий и гастрита с повышенной кислотностью.

Также в список нежелательных завтраков вошли йогурты с наполнителями, сладкие каши быстрого приготовления и яичница с беконом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане остановился рост цен на продукты питания.