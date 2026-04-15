Наука и технологии

Новый опасный вирус заражает людей в Китае: под угрозой и другие страны

морепродукты, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:31 Фото: pexels
Китайские ученые провели исследование и выяснили, что вирус CMNV из дикой природы – нодавирус скрытой смертности, который раньше поражал водных животных, стал передаваться людям и вызывать стойкие инфекции глаз, сообщает Zakon.kz.

Это значит, что употребление суши, сырых морепродуктов и рыбы чревато опасным хроническим заболеванием глаз.

Врачи заметили, что в последние годы в Китае выросло число людей с передним увеитом – вирусная инфекция глаз, при которой возникают покраснение, боль, светобоязнь, снижение зрения и повышенное внутриглазное давление. Ранее было известно, что заболевание могут вызывать вирусы герпеса. Однако у ряда пациентов тесты на разные виды герпеса были отрицательными, а симптомы увеита присутствовали, пишет aif.ru.

Ученые отобрали для исследования 70 пациентов с таким диагнозом и неясной причиной заболевания с января 2022-го по апрель 2025 года. После осмотра тканей, удаленных во время глазной операции, в них обнаружили вирусные частицы размером около 25 нанометров. В тканях глаз контрольной группы здоровых добровольцев таких частиц не было. Исследователи идентифицировали "личность" вируса по его генетическому материалу – это был тот же нодавирус CMNV, что поражает водных животных.

После этого ученые опросили пациентов, чтобы понять, как они могли получить вирус. Оказалось, что почти три четверти участников ели сырую рыбу или морепродукты либо обращались с сырыми морепродуктами без перчаток.

Чтобы доказать, что вирус на самом деле вызывает заболевание, биологи заразили им мышей. У всех грызунов развились характерные симптомы увеита – повышенное внутриглазное давление и другие.

Авторы научной работы подчеркнули, что проблема может касаться не только Китая. Вирус CMNV был обнаружен у 49 видов морских животных, включая крабов и моллюсков, в Азии, Африке, Европе, Антарктиде, Северной и Южной Америке.

Эффективного лечения от заболевания пока нет, однако вирус погибает при термической обработке рыбы и морепродуктов.


"Потребление сырой рыбы опасно в принципе. Поэтому необходима термическая обработка такой продукции. Особенно в местах, где нет уверенности в наличии тщательного контроля пищевых продуктов на наличие паразитов и прочих патогенов, включая вирусы", – прокомментировал заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего, доцент кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ Александр Мелерзанов.

Передается ли этот вирус от человека к человеку, не уточняется.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
22:08, 25 октября 2023
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
Действительно ли серотонин делает людей счастливыми – исследование
00:37, 11 августа 2024
Действительно ли серотонин делает людей счастливыми – исследование
Почему Новый год для людей наступает все быстрее
00:16, 24 декабря 2024
Почему Новый год для людей наступает все быстрее
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
