10 самых древних пород собак: некоторые – старше 14 тысяч лет

Мир собак устроен сложнее, чем кажется: одни породы появились совсем недавно, другие уходят корнями в глубокую древность.

Ученые до сих пор не могут точно назвать первую одомашненную собаку, поэтому "возраст" пород оценивают по совокупности факторов. Эксперты РКФ составили рейтинг древнейших пород для портала "Вокруг света".

Главные критерии – генетическая близость к древнему предку (палеоволку), возраст археологических находок и непрерывность линии без серьезного смешения.

Вот породы, которые чаще всего относят к самым древним:

Гренландская собака

Считается одной из старейших ездовых пород. Используется около тысячи лет, но ее генетическая линия уходит к сибирским предкам возрастом до 9500 лет. По данным на 2024 год, признавалась старейшей породой.

Ненецкая лайка

Аборигенная северная собака, почти не изменившаяся со времен палеолита. Не всегда включается в международные списки, но считается одной из древнейших.

Басенджи

Возраст – около 6000 лет. Похожие собаки изображены в древнеегипетских гробницах. Известна тем, что не лает, а издает своеобразные "поющие" звуки.

Салюки

Охотничья борзая Ближнего Востока. Останки датируются примерно 4000 лет, но изображения таких собак значительно старше.

Чау-чау

Предки могли существовать более 8000 лет назад. Однако порода переживала периоды упадка и восстановления, что снижает ее "непрерывность".

Ксолоитцкуинтли

Мексиканская порода возрастом 5000–7000 лет. Считалась священной у ацтеков. В XX веке почти исчезла и была восстановлена.

Афганская борзая

Древняя порода с Ближнего Востока, известная не менее 3000 лет. Ее происхождение до конца не установлено.

Акита-ину

Предки жили в Японии около 9000 лет назад. Современная порода была восстановлена после активных скрещиваний, поэтому считается частично "обновленной".

Аляскинский маламут

Предки появились в Америке около 14 000 лет назад. Однако сама порода сформировалась позже и подвергалась смешению.

Шарпей

Одна из древних китайских пород. В XX веке оказалась на грани исчезновения, из-за чего генетическая линия была сильно нарушена.

В список древних также часто включают пекинеса, ши-тцу, лхасского апсо и самоеда. Однако строгого рейтинга не существует: многие породы развивались параллельно, и их возраст можно определить лишь приблизительно.

