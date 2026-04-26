Наука и технологии

10 самых древних пород собак: некоторые – старше 14 тысяч лет

собаки, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 17:47 Фото: freepik
Мир собак устроен сложнее, чем кажется: одни породы появились совсем недавно, другие уходят корнями в глубокую древность, сообщает Zakon.kz.

Ученые до сих пор не могут точно назвать первую одомашненную собаку, поэтому "возраст" пород оценивают по совокупности факторов. Эксперты РКФ составили рейтинг древнейших пород для портала "Вокруг света".

Главные критерии – генетическая близость к древнему предку (палеоволку), возраст археологических находок и непрерывность линии без серьезного смешения.

Вот породы, которые чаще всего относят к самым древним:

Гренландская собака

Считается одной из старейших ездовых пород. Используется около тысячи лет, но ее генетическая линия уходит к сибирским предкам возрастом до 9500 лет. По данным на 2024 год, признавалась старейшей породой.

Ненецкая лайка

Аборигенная северная собака, почти не изменившаяся со времен палеолита. Не всегда включается в международные списки, но считается одной из древнейших.

Басенджи

Возраст – около 6000 лет. Похожие собаки изображены в древнеегипетских гробницах. Известна тем, что не лает, а издает своеобразные "поющие" звуки.

Салюки

Охотничья борзая Ближнего Востока. Останки датируются примерно 4000 лет, но изображения таких собак значительно старше.

Чау-чау

Предки могли существовать более 8000 лет назад. Однако порода переживала периоды упадка и восстановления, что снижает ее "непрерывность".

Ксолоитцкуинтли

Мексиканская порода возрастом 5000–7000 лет. Считалась священной у ацтеков. В XX веке почти исчезла и была восстановлена.

Афганская борзая

Древняя порода с Ближнего Востока, известная не менее 3000 лет. Ее происхождение до конца не установлено.

Акита-ину

Предки жили в Японии около 9000 лет назад. Современная порода была восстановлена после активных скрещиваний, поэтому считается частично "обновленной".

Аляскинский маламут

Предки появились в Америке около 14 000 лет назад. Однако сама порода сформировалась позже и подвергалась смешению.

Шарпей

Одна из древних китайских пород. В XX веке оказалась на грани исчезновения, из-за чего генетическая линия была сильно нарушена.

В список древних также часто включают пекинеса, ши-тцу, лхасского апсо и самоеда. Однако строгого рейтинга не существует: многие породы развивались параллельно, и их возраст можно определить лишь приблизительно.

Опасность под лапами: как защитить собаку от клещей – читайте по ссылке.

Айсулу Омарова
Читайте также
10 пар пород собак, которых можно назвать двойниками друг друга
13:07, 25 апреля 2025
10 пар пород собак, которых можно назвать двойниками друг друга
Самые верные: какие породы собак не сбегают из дома
01:42, 01 мая 2025
Самые верные: какие породы собак не сбегают из дома
Какая порода собак самая здоровая
09:32, 03 июля 2025
Какая порода собак самая здоровая
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
