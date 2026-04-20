Опасность под лапами: как защитить собаку от клещей

С приходом тепла клещи становятся одной из главных сезонных угроз для собак. Они обитают в траве, кустарниках и парках, поэтому риск заражения сохраняется практически на каждой прогулке. О том, как защитить своего питомца от паразитов, – в материале Zakon.kz.

Какие болезни переносят клещи

Главная опасность клещей заключается в том, что они являются переносчиками инфекций. Среди них – эрлихиоз, анаплазмоз и боррелиоз, которые поражают различные системы организма животного и могут протекать в скрытой форме.

Но наиболее опасным считается бабезиоз, или пироплазмоз. Это тяжелое острое заболевание, при котором паразиты после укуса клеща попадают в кровь и начинают разрушать эритроциты. У животного быстро развивается слабость, повышается температура, может появиться отказ от еды и изменение цвета мочи. Без срочного лечения болезнь часто приводит к тяжелым последствиям.

Спреи: быстрый барьер перед прогулкой

Спреи от клещей – один из самых доступных и популярных способов защиты. Их основное преимущество в простоте применения: средство равномерно распыляется по шерсти животного непосредственно перед прогулкой.

Спреи создают поверхностный защитный слой, который отпугивает или нейтрализует паразитов при контакте.

Однако специалисты отмечают, что действие спреев обычно кратковременное. Они требуют регулярного обновления, особенно после купания собаки или длительных прогулок. Поэтому спреи чаще используют как дополнительную защиту, а не основной метод.

Шампуни: защита с ограниченным эффектом

Шампуни против клещей применяются во время купания животного и помогают снизить риск заражения. Они очищают шерсть и кожу, уничтожая уже находящихся на поверхности паразитов.

Главный плюс таких средств – комплексный уход: они одновременно очищают и частично защищают. Однако эффект у шампуней, как правило, кратковременный. Уже через несколько дней после мытья защита ослабевает.

Поэтому ветеринары рекомендуют рассматривать шампуни как вспомогательное средство, а не основную защиту от клещей. Их часто используют в сочетании с другими препаратами.

Вакцинация и инъекционные препараты

Отдельную категорию составляют вакцины и инъекционные препараты против пироплазмоза. В некоторых случаях они применяются для снижения риска тяжелого течения заболевания, однако важно понимать: стопроцентной защиты от укуса клеща они не дают. Ветеринары подчеркивают, что вопрос вакцинации и инъекционной профилактики решается индивидуально, с учетом возраста, состояния здоровья и образа жизни животного.

Таблетки от клещей

Современные таблетки от клещей становятся одним из самых удобных способов защиты домашних животных. Их действие основано на системном эффекте: после приема препарат распределяется в организме собаки и делает ее кровь неблагоприятной для паразитов.

"Сейчас существует множество препаратов. Одна таблетка может обезопасить животное от укуса клеща на месяц. Однако перед тем, как дать такой препарат своему питомцу, необходима консультация ветеринарного врача", – отмечает кинолог Малика Исмагулова.

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на удобство и длительный эффект, такие средства нельзя подбирать самостоятельно. Важно учитывать вес, возраст и состояние здоровья животного, чтобы избежать побочных реакций и обеспечить максимальную защиту.

Профилактика остается главным способом защиты

Несмотря на широкий выбор средств – от спреев и шампуней до таблеток и вакцин, ключевую роль по-прежнему играет внимательность владельца.

После каждой прогулки собаку необходимо осматривать, особенно в области ушей, шеи, живота и подмышек. Клещи часто выбирают именно эти участки, где кожа тоньше и теплее.

Если паразит обнаружен, его нужно аккуратно удалить и как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику. Именно скорость реакции часто определяет, насколько серьезными будут последствия укуса.

