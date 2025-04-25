10 пар пород собак, которых можно назвать двойниками друг друга

Многие породы собак часто путают друг с другом. Этому есть простое объяснение, ведь новые породы часто выводились путем скрещивания уже существующих. К тому же даже стрижка собаки может заметно изменить ее облик, сообщает Zakon.kz.

Пекинес и японский хин

Эти маленькие собаки могут выглядеть очень похожими внешне. Но различия все же есть: пекинесы крупнее, у них более плоская морда, и они могут быть как длинношерстными, так и короткошерстными. У хина шерсть длинная, а морда более заостренная.

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Сенбернар и московская сторожевая собака

Эти породы так же легко спутать между собой. Но если присмотреться, то можно увидеть следующие отличия: у московской сторожевой голова не такая широкая, а туловище более вытянутое, да и сама она в целом меньше сенбернара. Окрас у них тоже немного отличается: у сенбернара более насыщенный рыжий оттенок.

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Русский той-терьер и пражский крысарик

Иногда даже владельцы собак, не из числа опытных заводчиков, пребывают в сомнении: собака какой породы живет у них в доме. Эти две породы действительно очень похожи. Строение тела крысарика более складное, гармоничное и подтянутое, а телосложение – мускулистое, чего не сказать о той-терьере. Но самое главное отличие – крысарики более спокойные, менее пугливые по сравнению с той-терьерами.

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Колли и шелти

С этими породами немного проще: разница, которая сразу бросается в глаза, – это размер животных. Рост шелти составляет 35-37 см, а колли – 46-60 см. Но, несмотря на это, шелти часто считают щенками колли. Хотя, как отмечено в публикации издания РБК Life, мордочкой эти собаки тоже отличаются – у колли она уже и длиннее, а у шелти – короче и шире.

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Сибирский хаски и аляскинский маламут

Если поставить этих собак рядом, то сразу становятся заметны их различия: хаски меньше, у них длинные и тонкие лапы, у маламута они мощнее. У хаски шерсть мягкая, не топорщится, а у маламута она жесткая и торчащая. У хаски могут быть голубые глаза (или один голубой и один карий глаз), в то время как у маламутов только карие глаза.

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Американские эскимосские собаки и самоеды

Американские эскимосские собаки и самоеды, известные своей красотой, бдительностью и популярными белыми шубами, могут показаться неопытному глазу похожими. Самый простой признак, по которому можно различить эти породы, – это разница в размерах, самоеды крупнее.

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Бородатый колли и староанглийская овчарка

Бородатый колли и староанглийская овчарка (бобтейл) – представителей этих двух пастушьих лохматых пород легко спутать. Обе имеют длинную шерсть и могут иметь схожий окрас, обе собаки среднего размера, и у обеих похожие морды. Очевидное различие кроется в хвосте и его отсутствии.

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Бишон фризе и мальтийская болонка

Мальтийская болонка и бишон фризе – две породы, которые часто путают. Обе примерно одинакового размера, но мальтийская болонка немного меньше. Еще одно отличие – текстура шерсти: у бишонов она обычно волнистая или кудрявая, а у мальтийской болонки – прямая. При сравнении мальтийских болонок и бишон фризе хорошо заметно, что вторые собаки выше и тяжелее.

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Уиппет и левретка

Очевидное различие между ними заключается в размере: левретка обычно не выше 38 см и весит до 5 кг, в то время как уиппет может достигать 55 см и веса 14 кг. Обе породы бывают разных окрасов, но уиппет может иметь тигриные полоски на шерсти, а левретка – нет. Обе породы – гончие, которые любят бегать. Левретки могут лаять больше, чем уиппеты, а уиппеты, как правило, предпочитают больше игры на свежем воздухе.

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Французский бульдог и бостонский терьер

Есть несколько ключевых признаков, которые помогут их идентифицировать. Французские бульдоги имеют более крупную костную структуру, в то время как бостонские терьеры – обладатели более длинных лап, более округлых голов. Еще одно отличие состоит в наличии более гладкой кожи у терьеров. У них отсутствуют чрезмерно глубокие складки, хотя морщинки могут образовываться у основания мордочки при мимических движениях. Уход за кожным покровом бостона значительно проще.

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