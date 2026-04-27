Две мощные магнитные вспышки на Солнце настигли Землю
Фото: freepik (сгенерировано ИИ)
27 апреля на Солнце произошли две вспышки. Это выяснили в Институте прикладной геофизики, сообщает Zakon.kz.
По данным ТАСС, в 03:57 по казахстанскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N15W18) зарегистрирована вспышка M6,0 продолжительностью 11 минут.
В 11:45 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4425 (N08E51) зарегистрирована вспышка M1,1 продолжительностью 23 минуты.
Всего за выходные на Солнце произошло шесть вспышек класса М.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0,0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.
При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
