#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Наука и технологии

Две мощные магнитные вспышки на Солнце настигли Землю

Космос, буря, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:42 Фото: freepik (сгенерировано ИИ)
27 апреля на Солнце произошли две вспышки. Это выяснили в Институте прикладной геофизики, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, в 03:57 по казахстанскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N15W18) зарегистрирована вспышка M6,0 продолжительностью 11 минут.

В 11:45 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4425 (N08E51) зарегистрирована вспышка M1,1 продолжительностью 23 минуты.

Всего за выходные на Солнце произошло шесть вспышек класса М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0,0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета "Союз".

Аксинья Титова
