Токаев провел заседание Совета безопасности

9 сентября под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Заслушаны доклады заместителя премьер-министра-министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны", – сказано в сообщении.

Кроме того, Советом безопасности приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.

По итогам заседания президентом-председателем Совета безопасности дан ряд конкретных поручений Правительству и заинтересованным государственным органам по совершенствованию военной организации государства.

Отметим, что 27 августа 2024 года глава государства проводил оперативное совещание Совета безопасности, на котором была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.