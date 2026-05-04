Ученые выяснили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин

Исследователи находят больше доказательств того, что животные четко различают людей по полу и меняют свое поведение в зависимости от того, кто перед ними – мужчина или женщина, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала People and Nature, итальянские ученые провели исследование, которое охватило пять европейских стран: Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию. Ученые проанализировали 2581 случай поведения 37 видов птиц в городских парках и зеленых зонах весной 2023 года.

Они проверили, как птицы реагируют на приближение людей: женщина и мужчина одного роста, в одинаковой по цвету одежде (белой, серой или черной) подходили к птицам обычным шагом. Ученые даже пытались размыть визуальные половые различия людей.

Несмотря на попытки "конспирации", результат оставался стабильным: птицы позволяли мужчинам подойти в среднем на 1 метр, или на 11% ближе, чем женщинам.

Этот эффект наблюдался во всех пяти странах и для большинства видов. В целом самцы-птицы оказывались смелее самок и подпускали людей ближе.

Такое поведение птиц остается загадкой. Вероятно, это можно объяснить генетической памятью . В прошлом женщины в сообществах охотников-собирателей чаще занимались охотой на мелкую дичь, включая птиц, но это только гипотеза.

Ранее мы писали о том, что ученые смогли обнаружить жуткую "тучу" под водой.