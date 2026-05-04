Найдено жуткое озеро, способное превращать все живое в камень

Необычные "статуи" окаменевших при жизни животных на берегах озера Натрон в Танзании вызвали волну восхищения, обусловленную экстремальными химическими процессами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет indiandefencereview.com, озеро впервые привлекло широкое внимание в 2013 году, когда фотограф Ник Брандт опубликовал в своей книге "Через опустошенную землю" серию резких черно-белых снимков, на которых птицы и летучие мыши застыли в позах на берегу.

По данным обсерватории Земли НАСА, именно вулканическая активность региона обуславливает необычный химический состав озера: такие вулканы, как Ол Дойньо Ленгай, расположенный в 20 километрах к югу, производят расплавленные смеси солей карбоната натрия и карбоната кальция.

Эти соединения перемещаются по подземным разломам и питают более 20 горячих источников, которые в конечном итоге впадают в озеро.

Добавьте к этому тот факт, что озеро соединено с единственной рекой, перегороженной плотиной, и не имеет выхода к морю, а также то, что окружающая среда настолько жаркая и сухая, что испарение постоянно опережает выпадение осадков, и вы получите водоем с гиперсоленостью (термин, используемый в технической литературе), глубина которого редко превышает три метра.

В результате получается озеро, одновременно чрезвычайно горячее, едкое и соленое.

Несмотря на эти условия, там обитают некоторые существа. Галоархеи, солелюбивые микроорганизмы, процветают в щелочной воде и придают ей поразительный кроваво-красный цвет – деталь, полностью утерянная на черно-белых фотографиях Брандта.

Перелетные птицы часто падают на поверхность озера. Для птиц и летучих мышей, упавших в воду в таких условиях, спасение редко бывает возможным.

Озеро их мумифицирует: натрон, минеральная солевая смесь, от которой озеро и получило свое название, настолько эффективно впитывает влагу и жир, что древние египтяне когда-то использовали его для сохранения своих умерших.

