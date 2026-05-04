#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.53
543.73
6.15
Наука и технологии

Найдено жуткое озеро, способное превращать все живое в камень

Озеро Натрон, камень, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 01:55 Фото: wikipedia
Необычные "статуи" окаменевших при жизни животных на берегах озера Натрон в Танзании вызвали волну восхищения, обусловленную экстремальными химическими процессами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет indiandefencereview.com, озеро впервые привлекло широкое внимание в 2013 году, когда фотограф Ник Брандт опубликовал в своей книге "Через опустошенную землю" серию резких черно-белых снимков, на которых птицы и летучие мыши застыли в позах на берегу.

По данным обсерватории Земли НАСА, именно вулканическая активность региона обуславливает необычный химический состав озера: такие вулканы, как Ол Дойньо Ленгай, расположенный в 20 километрах к югу, производят расплавленные смеси солей карбоната натрия и карбоната кальция.

Эти соединения перемещаются по подземным разломам и питают более 20 горячих источников, которые в конечном итоге впадают в озеро.

Добавьте к этому тот факт, что озеро соединено с единственной рекой, перегороженной плотиной, и не имеет выхода к морю, а также то, что окружающая среда настолько жаркая и сухая, что испарение постоянно опережает выпадение осадков, и вы получите водоем с гиперсоленостью (термин, используемый в технической литературе), глубина которого редко превышает три метра.

В результате получается озеро, одновременно чрезвычайно горячее, едкое и соленое.

Несмотря на эти условия, там обитают некоторые существа. Галоархеи, солелюбивые микроорганизмы, процветают в щелочной воде и придают ей поразительный кроваво-красный цвет – деталь, полностью утерянная на черно-белых фотографиях Брандта.

Перелетные птицы часто падают на поверхность озера. Для птиц и летучих мышей, упавших в воду в таких условиях, спасение редко бывает возможным.

Озеро их мумифицирует: натрон, минеральная солевая смесь, от которой озеро и получило свое название, настолько эффективно впитывает влагу и жир, что древние египтяне когда-то использовали его для сохранения своих умерших.

Ранее ученые выяснили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жуткое видео розового озера близ Павлодара поразило казахстанцев
16:42, 14 июля 2023
Жуткое видео розового озера близ Павлодара поразило казахстанцев
Сколько мусора вывозят ежедневно с берегов озера Алаколь
06:55, 13 июля 2023
Сколько мусора вывозят ежедневно с берегов озера Алаколь
озеро Сайран, Алматы, озеро, водохранилище
17:17, 20 апреля 2026
Озеро Сайран начали заполнять водой, но купаться там будет запрещено – фоторепортаж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
06:23, Сегодня
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
Шон Стрикленд обещает финишировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
05:50, Сегодня
Шон Стрикленд обещает нокаутировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
&quot;Это невозможно&quot;: Синнер высказался о возможности выиграть все &quot;Мастерсы&quot; сезона
05:17, Сегодня
"Это невозможно": Синнер высказался о возможности выиграть все "Мастерсы" сезона
&quot;Никто не будет жаловаться&quot;: Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: