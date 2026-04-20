Озеро Сайран начали заполнять водой, но купаться там будет запрещено – фоторепортаж

Одно из самых узнаваемых общественных пространств Алматы – водохранилище Сайран – постепенно возвращается к жизни. Чаша водоема начала наполняться водой. Как сегодня выглядит озеро и что происходит на его берегу – в материале Zakon.kz.

Пока вода заняла лишь часть территории – заполнена примерно половина озера. Однако даже при этом атмосфера здесь уже заметно изменилась – появилось ощущение свежести и движения.

Фото: Zakon.kz

На берегу с самого утра работают коммунальные службы. Сотрудники тщательно подметают прогулочные дорожки, убирают мусор и приводят территорию в порядок. Где-то рабочие проходят по брусчатке влажными тряпками. Видно, что локацию активно готовят к теплому сезону и возвращению большого числа посетителей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сайран всегда занимал особое место на карте Алматы. Для одних это удобное место для ежедневных прогулок, для других – пространство воспоминаний, встреч и привычных маршрутов. И сейчас, когда вода постепенно возвращается в чашу водохранилища, сюда снова тянутся люди.

Кто-то неспешно идет вдоль берега, любуясь переменами и свежим видом водоема. Папы и мамы гуляют с детьми, пенсионеры отдыхают на лавочках, спортсмены выбирают набережную для пробежек и тренировок. Многие просто сидят у воды, наслаждаясь весенним солнцем и легким ветром.

"Сайран – прекрасное место для отдыха. У меня редко получается взять выходной, но когда это удается, я обязательно хотя бы на пару часов прихожу на берег водохранилища. Летом здесь удобно загорать на шезлонгах, можно спокойно отдохнуть и набраться сил. Всегда чисто, аккуратно, все ухожено. Одним словом, отдыхать здесь – одно удовольствие", – сказала Анна Сельцева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Есть и те, для кого Сайран – не просто прогулочная зона. Для некоторых горожан это настоящее место силы, где можно отвлечься от шума мегаполиса, остаться наедине с мыслями и восстановить внутреннее равновесие.

"Мне кажется, что это озеро особенное. Оно словно маленький островок спокойствия посреди шумного города. Здесь можно отвлечься от каждодневной суеты, пройтись вдоль берега, подышать свежим воздухом и просто ненадолго почувствовать тишину", – сказал Алмат Усенов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Спасатели не случайно считают Сайран опасным местом для купания. Пока вода полностью не скрыла дно, хорошо заметен сложный рельеф чаши водохранилища: резкие перепады глубины, неровные участки, глубокие ямы и зоны с крутым уклоном. Такие особенности могут представлять серьезную угрозу для отдыхающих, особенно для тех, кто переоценивает свои силы в воде. Несмотря на это, люди продолжают заходить в воду. В прошлом году подобная беспечность привела сразу к нескольким трагическим случаям.

Фото: Zakon.kz

Еще одна причина, по которой купание в Сайране запрещено, – санитарно-эпидемиологическое состояние водоема. Ранее там неоднократно выявляли кишечную палочку, а также колифаги – бактерии группы кишечной палочки, указывающие на фекальное загрязнение.

"Несмотря на то что купальный сезон в городе начинается с 1 июня, купание в озере Сайран категорически запрещено", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что озеро вновь начинает возвращать себе привычную роль одной из точек притяжения Алматы. Сейчас для многих это место ассоциируется с отдыхом на свежем воздухе, прогулками у воды, а вместе с тем многие просто наблюдают, как Сайран вновь постепенно оживает.

