#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Наука и технологии

"Точка невозврата" пройдена: крупный город США уйдет под воду

Новый Орлеан, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 16:37 Фото: pixabay
Процесс переселения людей из Нового Орлеана (Луизиана, США) должен начаться немедленно – город достиг "точки невозврата" и в течение нескольких десятилетий окажется окруженным океаном. Об этому говорится в новом исследовании, сообщает Zakon.kz.

Согласно ему, продолжающееся повышение уровня моря и стремительная эрозия водно-болотных угодий на юге Луизианы поглотят окрестности Нового Орлеана в течение нескольких поколений, и, согласно новым оценкам, город "вполне может быть окружен Мексиканским заливом до конца этого столетия".

Исследователи утверждают, что южная Луизиана столкнется с повышением уровня моря на 3-7 метров и потерей трех четвертей оставшихся прибрежных водно-болотных угодий, что приведет к "смещению береговой линии на расстояние до 100 км вглубь суши", в результате чего Новый Орлеан и Батон-Руж окажутся отрезанными от внешнего мира. В исследовании сравнивается сегодняшнее повышение глобальных температур с периодом аналогичной жары 125 000 лет назад, который также вызвал повышение уровня моря.

По мнению исследователей, такой сценарий делает этот регион "самой физически уязвимой прибрежной зоной в мире" и требует незамедлительных действий для обеспечения плавного перехода людей из Нового Орлеана, население которого составляет около 360 000 человек, в более безопасное место, пишет The Guardian.

"Хотя меры по смягчению последствий изменения климата должны оставаться первым шагом для предотвращения наихудших последствий, прибрежная Луизиана, очевидно, уже перешла точку невозврата", – говорится в аналитической статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability . Это научная статья, в которой представлена ​​оценка ситуации, а не новые данные.

По словам эксперта по адаптации к изменению климата из Университета Тулейн и одного из пяти соавторов статьи Джесси Кинана, "даже если остановить изменение климата сегодня, дни Нового Орлеана все равно сочтены. Он будет окружен открытой водой, а остров, расположенный ниже уровня моря, невозможно удержать на плаву. Никакие деньги на это не способны".

Кинан заявляет, что городские, региональные и федеральные власти должны начать скоординированную работу по оказанию поддержки людям, покидающим регион Нового Орлеана, начиная с наиболее уязвимых групп населения.

"Даже по сравнению со всеми другими городами США Новый Орлеан действительно выделяется, что вызывает тревогу. Нет точных сроков, сколько времени осталось до того, как Новый Орлеан справится с последствиями повышения уровня моря, но мы знаем, что он находится в большой опасности. Им грозит одно из самых высоких повышений уровня моря в мире, и я не знаю, как долго человеческие усилия смогут противостоять этому натиску. Это как бомба замедленного действия", – дополнила соавтор этого исследования и географ из Университета Алабамы Ваньюнь Шао.

Она согласна с тем, что переселение людей неизбежно.

Эксперт по прибрежным зонам из Университета Южной Флориды, не принимавший участия в подготовке новой статьи, Тимоти Диксон, отметил, что это исследование хорошо показывает, с какой проблемой сталкивается Луизиана из-за проседания грунта в сочетании с повышением уровня моря.

"Новый Орлеан не исчезнет через 10 лет или что-то в этом роде, но политикам действительно следовало подумать о плане переселения еще столетие назад", – сказал он.

Ученые ранее столкнулись с другим пугающим последствием глобального потепления – к Антарктиде подступают теплые воды, что может спровоцировать ее таяние не только сверху.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Пластиковая посуда, вода, рука
06:40, 06 июня 2025
В Японии изобрели мгновенно растворяющийся в морской воде пластик
дом с архитектурной подстветкой
10:47, 14 октября 2025
Архитектурная подсветка Алматы: как город стал оживать ночью – фоторепортаж
Города с дефицитом воды
04:35, 23 января 2026
Крупнейшие города мира столкнулись с нехваткой воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: