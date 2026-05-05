"Точка невозврата" пройдена: крупный город США уйдет под воду

Процесс переселения людей из Нового Орлеана (Луизиана, США) должен начаться немедленно – город достиг "точки невозврата" и в течение нескольких десятилетий окажется окруженным океаном. Об этому говорится в новом исследовании.

Согласно ему, продолжающееся повышение уровня моря и стремительная эрозия водно-болотных угодий на юге Луизианы поглотят окрестности Нового Орлеана в течение нескольких поколений, и, согласно новым оценкам, город "вполне может быть окружен Мексиканским заливом до конца этого столетия".

Исследователи утверждают, что южная Луизиана столкнется с повышением уровня моря на 3-7 метров и потерей трех четвертей оставшихся прибрежных водно-болотных угодий, что приведет к "смещению береговой линии на расстояние до 100 км вглубь суши", в результате чего Новый Орлеан и Батон-Руж окажутся отрезанными от внешнего мира. В исследовании сравнивается сегодняшнее повышение глобальных температур с периодом аналогичной жары 125 000 лет назад, который также вызвал повышение уровня моря.

По мнению исследователей, такой сценарий делает этот регион "самой физически уязвимой прибрежной зоной в мире" и требует незамедлительных действий для обеспечения плавного перехода людей из Нового Орлеана, население которого составляет около 360 000 человек, в более безопасное место, пишет The Guardian.

"Хотя меры по смягчению последствий изменения климата должны оставаться первым шагом для предотвращения наихудших последствий, прибрежная Луизиана, очевидно, уже перешла точку невозврата", – говорится в аналитической статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability . Это научная статья, в которой представлена ​​оценка ситуации, а не новые данные.

По словам эксперта по адаптации к изменению климата из Университета Тулейн и одного из пяти соавторов статьи Джесси Кинана, "даже если остановить изменение климата сегодня, дни Нового Орлеана все равно сочтены. Он будет окружен открытой водой, а остров, расположенный ниже уровня моря, невозможно удержать на плаву. Никакие деньги на это не способны".

Кинан заявляет, что городские, региональные и федеральные власти должны начать скоординированную работу по оказанию поддержки людям, покидающим регион Нового Орлеана, начиная с наиболее уязвимых групп населения.

"Даже по сравнению со всеми другими городами США Новый Орлеан действительно выделяется, что вызывает тревогу. Нет точных сроков, сколько времени осталось до того, как Новый Орлеан справится с последствиями повышения уровня моря, но мы знаем, что он находится в большой опасности. Им грозит одно из самых высоких повышений уровня моря в мире, и я не знаю, как долго человеческие усилия смогут противостоять этому натиску. Это как бомба замедленного действия", – дополнила соавтор этого исследования и географ из Университета Алабамы Ваньюнь Шао.

Она согласна с тем, что переселение людей неизбежно.

Эксперт по прибрежным зонам из Университета Южной Флориды, не принимавший участия в подготовке новой статьи, Тимоти Диксон, отметил, что это исследование хорошо показывает, с какой проблемой сталкивается Луизиана из-за проседания грунта в сочетании с повышением уровня моря.

"Новый Орлеан не исчезнет через 10 лет или что-то в этом роде, но политикам действительно следовало подумать о плане переселения еще столетие назад", – сказал он.

