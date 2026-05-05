Наука и технологии

Ночью казахстанцы увидят звездный дождь от кометы Галлея

В ночь с 5 на 6 мая 2026 года у землян появится последний шанс до августа увидеть впечатляющий звездопад, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, Земля в ночь на 6 мая пересечет шлейф легендарной кометы Галлея. Это вызовет активный метеорный поток Эта-Аквариды.

Ученые пояснили, что частицы космической пыли и камней, входя в атмосферу, будут сгорать, создавая невероятный эффект "падающих звезд".

"Бесчисленное множество мелких пылинок, а также средних и крупных камешков, рассеянных вдоль орбиты кометы, входя в атмосферу Земли, создаст один из самых ярких метеорных потоков года, называемый Эта-Аквариды. Поток, откровенно говоря, расположен не очень удачно. Хотя это частично компенсируется его романтическим происхождением", – отметили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как добавили российские астрономы, при наблюдении источник "падающих звезд" появляется над горизонтом совсем на короткое время. Если ориентироваться на московское время (в данном случае где-то в 3 часа ночи), то примерно на восходе Солнца с территории Казахстана будут видны падающие метеоры.

"В то же время треки метеоров могут довольно сильно удаляться от источника, поэтому есть шанс увидеть что-то и около полуночи, когда центр будет еще скрыт за горизонтом".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые отметили, что сама комета вернется к Земле лишь летом 2061 года. Поэтому пока жителям голубой планеты придется довольствоваться только этим зрелищем.

"Метеорные "радары" уже показывают довольно сильные пики – в диапазоне от 60 до 100 событий в час", – заключили астрономы.

Следующий сильный поток, а некоторые считают его самым сильным в году – легендарные Персеиды, выйдет на пик 12-13 августа, то есть только через три месяца.

Ранее астронавт снял загадочный огненный шар, промчавшийся под МКС.

