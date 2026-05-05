#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Наука и технологии

Британские ученые предупредили о рисках растительного молока для детей

ученые, Великобритания, молоко, вред здоровью, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 22:17 Фото: pexels
Популярные аналоги молока – соевые и овсяные напитки – оказались недостаточно питательными для детей из-за избытка сахара, нехватки кальция и витамина B12. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования, в одном стакане соевого напитка (около 350 мл) может содержаться до 30 граммов сахара, в овсяном – около 21 грамма.

Это превышает рекомендованную суточную норму для детей двух-трех лет, которая составляет примерно 14 граммов, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the BSACI.

"При регулярном употреблении таких продуктов избыток сахара может достигать более 480 граммов в месяц", – заключили ученые.

Медики и диетологи в Великобритании рекомендуют не включать растительные напитки в рацион детей младше пяти лет, предупреждая о возможном повышении риска ожирения, кариеса и дефицита питательных веществ.

Ранее сообщалось, что сокращение доли молочки в рационе провоцирует развитие онкологических заболеваний кишечника.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Ученые заявили, что кишечные бактерии способны разрушать мозг
20:11, 21 апреля 2026
Ученые выявили связь особого сахара с повреждением клеток мозга
беременная женщина
08:46, 15 августа 2023
Ученые выявили связь между плохим психическим здоровьем и преждевременными родами
исследование
18:19, 09 июля 2025
Чем может быть полезно верблюжье молоко для аллергиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: