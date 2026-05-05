Британские ученые предупредили о рисках растительного молока для детей

Популярные аналоги молока – соевые и овсяные напитки – оказались недостаточно питательными для детей из-за избытка сахара, нехватки кальция и витамина B12. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования, в одном стакане соевого напитка (около 350 мл) может содержаться до 30 граммов сахара, в овсяном – около 21 грамма.

Это превышает рекомендованную суточную норму для детей двух-трех лет, которая составляет примерно 14 граммов, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the BSACI.

"При регулярном употреблении таких продуктов избыток сахара может достигать более 480 граммов в месяц", – заключили ученые.

Медики и диетологи в Великобритании рекомендуют не включать растительные напитки в рацион детей младше пяти лет, предупреждая о возможном повышении риска ожирения, кариеса и дефицита питательных веществ.

Ранее сообщалось, что сокращение доли молочки в рационе провоцирует развитие онкологических заболеваний кишечника.